Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Projekt "Technologie operačních středisek pro Krajské ředitelství policie Zlínského kraje"
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027.
Registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_017/0007290
Program: IROP 2021 - 2027
Výzva: 17. výzva IROP – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR – SC 2.1 (MRR)
Termín realizace: 2025 -2027
Celkový schválený rozpočet projektu: 12 488 253,30 Kč
Způsobilé výdaje 11 865 433,30 Kč:
- z toho 85% spolufinancované EU: 10 085 618,30 Kč
- z toho 15% vlastní zdroje: 1 779 815,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 622 820,- Kč
Cíl projektu:
Cílem projektu je zajištění schopnosti Police ČR jako základní složky IZS adekvátně reagovat na mimořádné události v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami a novými hrozbami.
Účel projektu:
Účelem projektu je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby v oblasti: Výstavba / modernizace / rozvoj strategicky významných ICT systémů základních složek IZS (Policie ČR, HZS ČR, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému).