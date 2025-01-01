Policie České republiky  

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Projekt  "Technologie operačních středisek pro Krajské ředitelství policie Zlínského kraje"

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027.

Registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_017/0007290

Program: IROP  2021 - 2027

Výzva: 17. výzva IROP – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR – SC 2.1 (MRR)

Termín realizace: 2025 -2027

Celkový schválený rozpočet projektu:  12 488 253,30 Kč

Způsobilé výdaje 11 865 433,30 Kč:

  • z toho 85% spolufinancované EU: 10 085 618,30 Kč
  • z toho 15% vlastní zdroje: 1 779 815,- Kč

Nezpůsobilé výdaje:  622 820,- Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajištění schopnosti Police ČR jako základní složky IZS adekvátně reagovat na mimořádné události v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami a novými hrozbami.

Účel projektu:

Účelem projektu je posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby v oblasti:   Výstavba / modernizace / rozvoj strategicky významných ICT systémů základních složek IZS (Policie ČR, HZS ČR, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému).

