Projekt "Přes bariéry s policií" naděloval tříletému Tobiášovi

KRAJ - Tříletý Tobiáš je již dvacátým třetím klientem Konta bariéry, kterému středočeští policisté, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a Středočeský kraj předali finanční prostředky na jeho léčbu . . .

Jsou mu teprve 3 roky a již má za sebou víc, než kdokoliv jiný. Milý a usměvavý Tobiáš se narodil předčasně a již ve dvou měsících jej čekala operace tříselné kýly. Nebyla ale poslední. Tobiášek musel podstoupit ještě mnoho operací, neboť mu lékaři diagnostikovali vzácnou vrozenou vadu s prognózou, že nebude nikdy chodit. Rovněž prodělal i operaci očí. Lékaři v motolské nemocnici mu při několika operacích reponovali kosti do správného postavení a Tobiáš tak může chodit s pomocí ortéz, které mu na míru vyráběli ve Vídni a které mu pomáhají v tom, aby se mu nožičky nezbortili. Do Vídně ale jezdí s rodiči každé 2 měsíce – Tobiášek roste a tak mu musí prodlužovat i ortézy.

Tobiáškovi jsme se snažili pomoci v rámci projektu „Přes bariéry s policií“. Požadavek „Konta bariéry“, které doporučuje klienty, kterým je potřeba pomoci, byl vybrat pro Tobiáška 100 tisíc korun, které budou využity na úpravy ortéz, nákup speciálních botiček a rehabilitace. A to se podařilo . . . Středočeši, včetně partnerů projektu – ZP MV ČR 211 a Středočeského kraje vybrali ještě vyšší finanční částku. Šek se 106 180 korunami předali v minulých dnech Tobiáškovi a jeho mamince zakladatel projektu a současně krajský ředitel středočeské policie brig. gen. Václav Kučera spolu s Vladimírem Babicem ze ZP MV ČR 211, Romanem Svitákem ze Středočeského kraje a z Konta bariéry – Petrou Seberovou Mlíchovou a Lucií Nekvasilovou.

Projekt má ale kromě charitativního zaměření i rozměř sportovní. Každoročně jsou oslovováni studenti maturitních ročníků VOŠ a SŠ v rámci Středočeského kraje, a ti si mohou v rámci projektu vyzkoušet jednu z podmínek přijímacího řízení Policie ČR - fyzické testy (člunkový běh, běh na 1000 m, celomotorický test, kliky).Úspěšní studenti obdrží vouchery, které mohou využít v případě, že se rozhodnou pracovat pro středočeskou policii – po jeho předložení pak mají jednu „disciplínu“ přijímacího řízení, splněnou. Generál Kučera na setkání pozval a ocenil i šest studentů středočeských středních škol, kteří předvedli nadstandardní výkony. Výsledky Patrika Berana, Adama Huttra, Martina Balíka, Pavla Kučery, Petra Solaře a Jindřicha Jeníka se pohybovaly v rozmezí 73 a 83 bodů.

Středočeský policejní sportovně-charitativní projekt „Přes bariéry s policií“ pomáhá již od roku 2018, tedy již šestým rokem. Za tu dobu pomohla do současné doby vybraná finanční částka středočeských policistů, policistek, zaměstnanců policie, ZP MV ČR 211 a Středočeským kraje . . . přes 2,2 miliónů korun . . . dvaceti třem ženám, mužům, dětem. . . zkrátka těm, kteří neměli to štěstí a od narození se potýkají se zdravotními komplikacemi, nebo se v životě dostali do situací, které jim navždy změnily dosud „zdravý“ život. Projekt „Bariéry“ se jim snaží pomoci žít jejich život alespoň trochu kvalitněji . . .

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

30. prosince 2024

