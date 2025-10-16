Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Projekt „Přes bariéry s policií“
Dobrou věc přišli podpořit studenti ze středních škol v Neratovicích a v Mělníku.
Sportovně charitativně náborovou akci s názvem „Přes bariéry s policií“ pořádá Krajské ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR, nadací Charty 77 - Konto Bariery a spolkem Bezpečná společnost, z.s.. Hlavní myšlenkou je motivovat mládež ke sportovním aktivitám a zároveň pomoci handicapovaným lidem.
V rámci této akce mají studenti maturitních ročníků středních škol a středních odborných učilišť s maturitou možnost si vyzkoušet pod vedením instruktorů školního policejního střediska testy fyzické způsobilosti potřebné pro přijetí k policii (https://www.policie.cz/clanek/informace-o-prijeti-k-pcr-prijimaci-rizeni.aspx). Každý úspěšný student přispěje prostřednictvím sponzorů finanční částkou na podporu konkrétní handicapované osoby, obdrží potvrzení o absolvování fyzických testů a zároveň získá informace o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky.
V pondělí 13. října 2025 se do akce zapojili studenti a studentky Gymnázia Františka Palackého a SOŠ a SOU Neratovice. Ve středu 15. října 2025 sportovali maturanti Gymnázia Jana Palacha, ISŠT Mělník a SSZŠ Mělník. Studenti si vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost a podpořili svou účastí handicapovanou Amálku, která sama pomáhala tím, že věnovala do charitativní dražby Konta Bariéry své obrazy. Je nadanou malířkou a nyní by si ráda splnila sen. K tomu však potřebuje novou bionickou protézu.
Naší snahou je, aby mladá, nastupující generace získala ke sportu opět kladný vztah a nebyla lhostejná k těm, kteří to potřebují. Díky každé takové společné aktivitě se nám může lépe dařit překonávat bariéry. Studenti, kteří splní čtyři sportovní disciplíny a dosáhnou stanoveného počtu bodů, obdrží osvědčení o absolvování fyzických testů k PČR. V případě zájmu stát se policistou, nemusí již tito studenti absolvovat fyzické testy, nutné pro přijetí do služebního poměru Policie ČR, neboť tyto jim platí rok a půl od absolvování.
por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
16.10.2025