Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Projekt „Přes bariéry“ pokračoval i v letošním roce 2025

Studenti maturitních ročníků opět pomáhali. 

Projekt „Přes bariéry s policií“ začal počátkem roku 2018 jako projekt policie Středočeského kraje, jehož hlavním cílem byla motivace studentů středních škol ve Středočeském kraji ke sportovním aktivitám a zároveň pomoci hendikepovaným lidem.

Letos na podzim se v rámci Územního odboru Nymburk do projektu zapojili maturanti z nymburské střední zdravotnické školy, z poděbradské střední zemědělské školy a ze střední odborné školy v Městci Králové. Studenti si tak vyzkoušeli fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení k Policii České republiky. Každý student svou účastí v projektu přispěl na dvacetiletou Amálku, která v dětství přišla o pravou ruku v důsledku nádorového onemocnění.

Celkem se do projektu v rámci Územního odboru Nymburk zapojilo 126 studentů maturitních ročníků, z toho 32 studentů splnilo požadovaný počet 36 bodů a dalších 31 studentů splnilo testy na s horní hranicí 25 bodů, což znamená, že pokud by se hlásili k Policii ČR, museli by si v rámci základní odborné přípravy splnit fyzické testy ještě jednou a to na alespoň 36 bodů. Fyzické prověrky se skládající ze čtyř na sebe navazujících disciplín (člunkový běh, vzpor ležmo – klik, celomotorický test a běh na 1000 metrů). Ti, kteří úspěšně získali požadovaný počet bodů, obdrželi osvědčení o splnění fyzických testů k přijetí k Policii ČR, jehož platnost je jeden a půl roku.

por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
14. prosince 2025

Odkazy do noveho okna

Střední zdravotnická škola Nymburk

Střední zdravotnická škola Nymburk 

Detailní náhled

Střední zemedělská škola Poděbrady

Střední zemedělská škola Poděbrady 

Detailní náhled

Střední odborné učiliště Městec Králové

Střední odborné učiliště Městec Králové 

Detailní náhled

Přes bariéry 2025

Přes bariéry 2025 

Detailní náhled

Přes bariéry 2025

Přes bariéry 2025 

Detailní náhled

Přes bariéry 2025

Přes bariéry 2025 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 