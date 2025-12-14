Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Projekt „Přes bariéry“ pokračoval i v letošním roce 2025
Studenti maturitních ročníků opět pomáhali.
Projekt „Přes bariéry s policií“ začal počátkem roku 2018 jako projekt policie Středočeského kraje, jehož hlavním cílem byla motivace studentů středních škol ve Středočeském kraji ke sportovním aktivitám a zároveň pomoci hendikepovaným lidem.
Letos na podzim se v rámci Územního odboru Nymburk do projektu zapojili maturanti z nymburské střední zdravotnické školy, z poděbradské střední zemědělské školy a ze střední odborné školy v Městci Králové. Studenti si tak vyzkoušeli fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení k Policii České republiky. Každý student svou účastí v projektu přispěl na dvacetiletou Amálku, která v dětství přišla o pravou ruku v důsledku nádorového onemocnění.
Celkem se do projektu v rámci Územního odboru Nymburk zapojilo 126 studentů maturitních ročníků, z toho 32 studentů splnilo požadovaný počet 36 bodů a dalších 31 studentů splnilo testy na s horní hranicí 25 bodů, což znamená, že pokud by se hlásili k Policii ČR, museli by si v rámci základní odborné přípravy splnit fyzické testy ještě jednou a to na alespoň 36 bodů. Fyzické prověrky se skládající ze čtyř na sebe navazujících disciplín (člunkový běh, vzpor ležmo – klik, celomotorický test a běh na 1000 metrů). Ti, kteří úspěšně získali požadovaný počet bodů, obdrželi osvědčení o splnění fyzických testů k přijetí k Policii ČR, jehož platnost je jeden a půl roku.
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
14. prosince 2025