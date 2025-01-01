Policie České republiky  

Projekt „Na kole jen s přilbou“ ve Zlínském kraji

Cyklistická přilba je sice po 18 roce nepovinná, ale pro jízdu na jízdním kole nepostradatelná! 

V úterý 26. srpna na jedné ze zlínských cyklostezek u Sportovního areálu Vršava a ve středu 27. srpna na cyklostezce podél řeky Moravy v Kvasicích na fotbalovém hřišti policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje společně s koordinátorem BESIPu pro Zlínský kraj a zástupci Týmu silniční bezpečnosti z Liberce měli preventivní kontaktní kampaň, na které poskytli cyklistům či koloběžkářům informace o důležitosti nošení cyklistických přileb, jejím správném výběru a užívání nebo jim připomněli co je potřeba zkontrolovat před tím, než vyjedou na cesty. Předali jim také cenné rady týkající se povinné výbavy kol, zásad bezpečné jízdy a důležitosti používání reflexních prvků jak u nich samotných, tak u chodců.

Kampaň „Na kole jen s přilbou“ nabádá k většímu používání cyklistických přileb při jízdě na kolech, koloběžkách, ale třeba i na kolečkových bruslích. Přilba v případě pádu, zmírní riziko úrazu hlavy a mnohdy může i zachránit život. Při výběru bychom měli dbát na správnou velikost, správné připnutí a doporučujeme ji také označit reflexním prvkem, aby byla jasně viditelná pro motoristy v noci i ve dne.

Preventivním působením se snažíme přispět ke snížení nehodovosti a zejména závažných následků dopravních nehod cyklistů zapříčiněných jejich nesprávným chováním a nepoužíváním bezpečnostních prvků při jízdě na kole.

POVINNÉ části PRO KAŽDÉ JÍZDNÍ KOLO:

  1. dvě na sobě nezávislé účinné brzdy,
  2. přední odrazka bílé barvy,
  3. zadní odrazka červené barvy,
  4. oranžové odrazky na obou stranách pedálů,
  5. oranžové odrazky na paprscích kol,
  6. zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi),
  7. zakončení ovládacích páček (brzdy, měniče převodu) musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii,
  8. matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být uzavřené.

PŘI JÍZDĚ ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI MUSÍ BÝT JÍZDNÍ KOLO DÁLE VYBAVENO:

  1. vpředu světlometem bílé barvy,
  2. vzadu svítilnou se zadním obrysovým světlem červené barvy,
  3. zdrojem elektrického proudu (dynamo, baterie).

Více o kampani „Na kole jen s přilbou“ naleznete na www.nakolejensprilbou.cz .

27. srpna 2025, kpt. Bc. Jitka Lysáčková

