Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Projekt „Na kole jen s přilbou“ ve Zlínském kraji
Cyklistická přilba je sice po 18 roce nepovinná, ale pro jízdu na jízdním kole nepostradatelná!
V úterý 26. srpna na jedné ze zlínských cyklostezek u Sportovního areálu Vršava a ve středu 27. srpna na cyklostezce podél řeky Moravy v Kvasicích na fotbalovém hřišti policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje společně s koordinátorem BESIPu pro Zlínský kraj a zástupci Týmu silniční bezpečnosti z Liberce měli preventivní kontaktní kampaň, na které poskytli cyklistům či koloběžkářům informace o důležitosti nošení cyklistických přileb, jejím správném výběru a užívání nebo jim připomněli co je potřeba zkontrolovat před tím, než vyjedou na cesty. Předali jim také cenné rady týkající se povinné výbavy kol, zásad bezpečné jízdy a důležitosti používání reflexních prvků jak u nich samotných, tak u chodců.
Kampaň „Na kole jen s přilbou“ nabádá k většímu používání cyklistických přileb při jízdě na kolech, koloběžkách, ale třeba i na kolečkových bruslích. Přilba v případě pádu, zmírní riziko úrazu hlavy a mnohdy může i zachránit život. Při výběru bychom měli dbát na správnou velikost, správné připnutí a doporučujeme ji také označit reflexním prvkem, aby byla jasně viditelná pro motoristy v noci i ve dne.
Preventivním působením se snažíme přispět ke snížení nehodovosti a zejména závažných následků dopravních nehod cyklistů zapříčiněných jejich nesprávným chováním a nepoužíváním bezpečnostních prvků při jízdě na kole.
POVINNÉ části PRO KAŽDÉ JÍZDNÍ KOLO:
- dvě na sobě nezávislé účinné brzdy,
- přední odrazka bílé barvy,
- zadní odrazka červené barvy,
- oranžové odrazky na obou stranách pedálů,
- oranžové odrazky na paprscích kol,
- zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi),
- zakončení ovládacích páček (brzdy, měniče převodu) musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii,
- matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být uzavřené.
PŘI JÍZDĚ ZA SNÍŽENÉ VIDITELNOSTI MUSÍ BÝT JÍZDNÍ KOLO DÁLE VYBAVENO:
- vpředu světlometem bílé barvy,
- vzadu svítilnou se zadním obrysovým světlem červené barvy,
- zdrojem elektrického proudu (dynamo, baterie).
Více o kampani „Na kole jen s přilbou“ naleznete na www.nakolejensprilbou.cz .
27. srpna 2025, kpt. Bc. Jitka Lysáčková