Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Proinvestovali téměř 8 milionů korun
Za tři týdny předali manželé z Rychnovska kurýrům téměř 5 milionů korun.
Rychnovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality prověřují případ podvodu, při kterém poškození zareagovali hned na několik podvodných investičních inzerátů, které je připravily o miliony korun.
Jedenasedmdesátiletý muž koncem minulého roku měl zareagovat na inzerát s názvem „Jak vydělat“ a zaregistroval se vyplněním osobních údajů. Následně ho kontaktovalo několik žen, údajných makléřek. Jedna ho přiměla ke stažení aplikace a úhradě vstupního poplatku kliknutím na odkaz, další ho přesvědčila k investování do ropy. Za necelé tři měsíce proinvestoval téměř jeden milion korun.
Ani tato negativní zkušenost muže neodradila a po dvou měsících zareagoval na další inzerát na internetu nabízející investice do ropy. Tentokrát ho kontaktovalo postupně několik mužů, scénář podvodu byl ale totožný. Přiměli k zaplacení vstupního poplatku, dále k osobnímu, ale i online vkládání finančních prostředků na různé účty. Postupně tak investoval půl milionu korun.
Další zaregistrování muže proběhlo na základě inzerátu nabízejícího obchodování na burze se zlatem a ropou, nicméně poškozený byl již natolik „zaměstnán“ podvodníky, tak do investování zapojil i svoji manželku. Ta si podle instrukcí založila bankovní i kryptoměnové účty a plnila pokyny „investičních poradců“.
V několika případech předal manželský pár osobně, z ruky do ruky, finanční prostředky ve statisících i milionech korun různým kurýrům. Celkem jim během pouhých třech týdnů předali téměř 5 milionů korun. Předané finance se měly objevit v založené kryptopeněžence.
Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, za což v případě pravomocného odsouzení hrozí pachatelům trest odnětí svobody až na 8 let.
V souvislosti s tímto případem opět apelujeme na veřejnost, aby byla při investování na internetu maximálně obezřetně, nevěřila slibům rychlého a bezrizikového zisku a především používala zdravý rozum. Nezapomeňte na to, že seriózní investování není založeno na nátlaku, časovém stresu ani na požadavcích na zpřístupnění vašeho účtu či zařízení cizím osobám.
10. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová