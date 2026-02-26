Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Prohřešky řidičů pomáhal odhalit autobus
Krajský policejní TOP SPEED TEAM dohlížel na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Na základě vývoje dopravní nehodovosti v Libereckém kraji se ve středu 25. února 2026 v průběhu celého dne uskutečnila dopravně bezpečnostní akce, primárně zaměřená na používání bezpečnostních pásů a nevěnování se řízení řidičů nákladních i osobních vozidel. Kontrolovaly se i předměty bránící řidiči ve výhledu z vozidla, respektování dopravního značení, rychlost, technický stav vozidel i přítomnost alkoholu za volantem.
Dopravní policisté v rámci plnění priorit Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, kterými jsou mimo jiné zvýšení bezpečnosti silničního provozu dohledem nad nesprávným způsobem jízdy a povinností poutání řidičů a spolujezdců, kontrolovali úseky páteřních komunikací na Liberecku, a to dálnici č. D10 a komunikaci č. I/35 a I/13. V letošním roce se jedná o první takovou akci. V minulosti už ale obdobné akce probíhaly pravidelně. Ukazují se totiž jako vysoce efektivní nástroj Policie ČR při zajišťování plynulosti silničního provozu. Dopravní policisté během této akce využili služební autobus a vozidla krajského TOP SPEED TEAMU v civilních verzích.
Během dvou několikahodinových bloků policisté odhalili přes 40 přestupků, za které uložili blokové pokuty za více jak 70 tisíc korun. Nejčastějším porušením zákona o provozu na pozemních komunikacích bylo nepoužití bezpečnostních pásů (20x) a držení telefonního nebo hovorového zařízení (11x).
"V případech, kdy hříšník souhlasí s projednáním přestupku na místě, je uložen příkazový blok a řidič má možnost pokutu uhradit na místě kartou či hotovostí. V opačném případě je hlídkou vyhotoveno oznámení o přestupku, které posléze projedná příslušný správní orgán ve správním řízení. Policie správnímu orgánu předá fotografii či videozáznam z přestupkového jednání jako důkazní materiál", sdělil velitel akce ppor. Bc. Milan Piskač, vdoucí oddělení silničního dohledu II.
Obdobné dopravně bezpečnostní akce mající za cíl snížit počty dopravních nehod a jejich následků jsou plánovány i v dalších měsících tohoto roku.
Řidičům přejeme šťastnou cestu a nezbývá než dodat, buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu, jezděte bezpečně!
26. února 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje