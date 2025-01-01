Profesní příprava Policie České republiky
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací (cituji):
„Vzdělávací program ZOP 2022.
Tematické celky a jejich obsahové vymezení, včetně anotací či popisů učebních bloků.
Metodické postupy, zásady nebo interní materiály, které mohou být zpřístupněny podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dokumenty související s organizací a průběhem ZOP, které nejsou interního charakteru a lze je poskytnout veřejně.
Jakékoli další neutajované materiály týkající se profesní přípravy policistů, které by bylo možné využít pro studijní a odborné účely.“
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy žadateli poskytl požadované informace.
Vzdělávací program ZOP 2022 – základní část zaslána přílohou.
Tematické celky a jejich obsahové vymezení jsou uvedeny v přiloženém vzdělávacím programu.
Metodické postupy – podrobnosti k průběhu vzdělávání dle VP ZOP 2022 jsou uvedeny ve vzdělávacím programu.
Dokumenty související s organizací a průběhem jsou interního charakteru.
„Jakékoliv další neutajované materiály“ – jelikož specifikace materiálů uvedených v tomto bodě je zcela neurčitá, nejsme schopni na tento konkrétní požadavek adekvátně reagovat.
pplk. Mgr. Milada Studničková, 18. 12. 2025