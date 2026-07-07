Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Prodejní stánek nedorazil

Stejně tak ani peníze. 

Dřevěný prodejní stánek na prodej zaujal na internetovém inzertním portále ženu z Českého Krumlova. Ta se s prodejcem spojila a dohodli obchod. Prodávající požadoval zaslání peněz dopředu, což žena udělala. Na účet neznámého pachatele putovalo více jak 10 000 korun. Poté se však prodejce odmlčel a ženě nedorazil ani stánek a ani peníze zpět. Případ šetří kapličtí policisté. 

Pokud je to možné, nezasílejte peníze za zboží předem. Preferujte osobní předání.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. července 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 