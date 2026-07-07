Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Prodejní stánek nedorazil
Stejně tak ani peníze.
Dřevěný prodejní stánek na prodej zaujal na internetovém inzertním portále ženu z Českého Krumlova. Ta se s prodejcem spojila a dohodli obchod. Prodávající požadoval zaslání peněz dopředu, což žena udělala. Na účet neznámého pachatele putovalo více jak 10 000 korun. Poté se však prodejce odmlčel a ženě nedorazil ani stánek a ani peníze zpět. Případ šetří kapličtí policisté.
Pokud je to možné, nezasílejte peníze za zboží předem. Preferujte osobní předání.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. července 2026