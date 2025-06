Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Prodejna v obci Velká Turná se stala opět terčem vloupání

Strakonice - Pachatel se opět zaměřil na cigarety.

Policisté z obvodního oddělení Radomyšl prověřují další případ vloupání do prodejny smíšeného zboží v obci Velká Turná. Neznámý pachatel se do objektu vloupal v ranních hodinách v pondělí 2. června 2025. Způsob provedení, stejně jako předmět zájmu pachatele, nasvědčují tomu, že by se mohlo jednat o stejného pachatele, který do této prodejny vnikl již v dubnu letošního roku.

V pondělí nad ránem pachatel vypáčil vstupní dveře, čímž způsobil škodu na majetku ve výši přibližně 5 000 korun. Uvnitř se zaměřil výhradně na tabákové výrobky. Odcizil více než 300 krabiček cigaret různých značek v celkové hodnotě přes 36 000 korun. Ostatního zboží si nevšímal. Možná byl vyrušen.

První oznámení o vloupání do této prodejny policisté přijali 20. dubna 2025. I tehdy pachatel vnikl do objektu násilím. Způsobil výrazně vyšší škodu – kromě 500 krabiček cigaret odcizil také láhve tvrdého alkoholu, pokladní pořadač s mincemi a dobíjecí kupony mobilních operátorů. Celková škoda tehdy přesáhla 73 000 korun.

Žádáme občany, kteří si v nočních nebo brzkých ranních hodinách dne 2. června 2025 všimli podezřelé osoby, pohybu vozidel nebo jiných neobvyklých skutečností v okolí prodejny ve Velké Turné, aby kontaktovali linku 158. Jakákoliv informace, byť se může zdát nepodstatná, může být klíčem k objasnění tohoto případu.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

5. června 2025

