Prodej drog kriminalisté ukončili
Policisté muže zadrželi, když si pervitin vezli do Jihlavy.
Za mřížemi skončili dva muži, kteří si jezdili pro drogy směrem na Prahu a pervitin distribuovali na Jihlavsku. Zastavení vozidla a zákrok byly bleskové a jednomu z podezřelých mužů tak nevyšel ani poslední zoufalý pokus zbavit se drog, sáček s pervitinem skončil pod autem. Oba muži čelí obvinění ze spáchání dvou trestných činů, oba totiž navíc řídili auto přes uložený zákaz. Za sebou mají již trestní minulost. Oba jsou stíháni vazebně.
Dopadnout podezřelé muže se kriminalistům podařilo na základě velmi dobré operativní činnosti. Zadrželi je ve spolupráci s jihočeskou zásahovou jednotkou v polovině minulého týdne, když muži sjížděli s vozidlem Ford Focus kolem půl druhé ráno z dálnice v úseku km 104 ve směru od Prahy. Jeden z mužů vyhodil peněženku a sáček s krystalickou látkou na vozovku. Zadržené muže převezli policisté na jihlavské oddělení, kde byli umístěni do policejních cel. Kriminalisté provedli prohlídku vozidla a nalezli další sáčky s krystalickou látkou a více než dvacítku sáčků s marihuanou. Drogy kriminalisté zajistili.
Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání obou zadržených mužů ve věku třicet a osmadvacet let, oba z Jihlavy. „Muži jsou obviněni ze spáchání dvou trestných činů, přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a dále přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, “ řekl mjr. Bc. Josef Dufek, DiS., zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality.
Obvinění muži jsou uživatelé drog. Oba byli v minulosti již opakovaně soudně trestáni, starší z nich za různorodou trestnou činnost, včetně drogové a odpykali si i trest odnětí svobody. Třicetiletý muž byl naposledy odsouzen letos na jaře a až do roku 2027 je ve zkušební době podmíněného trestu odnětí svobody. Od června má rozhodnutím magistrátu uložený mimo jiné zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu jednoho a půl roku. Navíc je aktuálně stíhaný v souvislosti s dalšími skutky jako ublížení na zdraví, vydírání, dále výtržnictví a porušování domovní svobody. Při jednom útoku napadl v bytě svoji partnerku a při dalším muže, se kterým se dostal do konfliktu v souvislosti s prodejem drog. Obviněn byl rovněž za řízení vozidla přes uložený zákaz, který opakovaně porušuje.
Osmadvacetiletý muž také řídil vozidlo, i když nesmí, zákaz má uložený soudem od dubna a skončit by mu měl až v roce 2027.
Oba muži jsou obviněni z toho, že dováželi drogy a pervitin prodávali dalším osobám. Starší z nich uskutečnil směrem na Prahu nejméně šest cest za účelem nákupu drog v celkovém množství kolem sta gramů. Jezdil vozidlem Ford většinou jako spolujedoucí, když to situace vyžadovala, tak řídil. V době zadržení seděl za volantem osmadvacetiletý muž. Pervitin si od obviněných mužů kupovali další lidé přibližně od září. K prodeji docházelo v Jihlavě, dále v Polné a dalších místech.
Policejní komisař podat státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obou obviněných do vazby. Soud rozhodl o jejich vzetí do vazby a poté oba obviněné muže policisté odvezli do věznice. Případ kriminalisté dále vyšetřují.
Za drogovou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na pět let.
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
4. listopadu 2025