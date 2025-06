Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Prodávala kolo a přišla o peníze

OLOMOUCKO - Důvěřivou ženu podvodník připravil o desetitisíce korun.

V neděli 22. června 2025 odpoledne podvodník připravil 41letou ženu z Olomoucka o necelých 84 tisíc korun. Ten jí namluvil, že má zájem o jízdní kolo, které žena nabízela na inzertním portále. Přislíbil, že vše kolem dopravy a platby zařídí. Poté jí poslal odkaz na kurýrní službu. Žena na něj klikla a v dalších krocích vyplnila požadované informace, banku, přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví i všechny údaje z platební karty. Poté obdržela zprávu, aby pět minut vyčkala, že jí přijde potvrzení o přijetí peněz. Když jí po uplynutí času nepřišla žádná zpráva, zkusila se přihlásit do internetového bankovnictví, ale to se jí nepovedlo. Zavolala na infolinku do banky, kde jí bylo doporučeno nechat zablokovat účet a přijít na jejich pobočku. Tu navštívila vzápětí a dozvěděla se, že jí neznámý pachatel stihl před blokací účtu odcizit téměř 84 tisíc korun. Pachateli hrozí za přečin podvod a zločin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku trest odnětí svobody na tři léta až osm let.

Dávejte si pozor při prodeji zboží na internetu. Neklikejte na zaslané odkazy od neznámých osob. Můžete snadno naletět. Zpravidla budete přesměrováni na podvržené webové stránky, které vypadají jako originální, ať už přepravce nebo banky. Prostřednictvím nich se podvodník snaží z Vás vylákat údaje k internetovému bankovnictví nebo k platební kartě. Potom Vás jednoduše připraví o peníze.

por. Mgr. Libor Hejtman

23. června 2025

