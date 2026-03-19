Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Prodával kratom bez licence
Už si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami.
V prosinci provedla hlídka Celního úřadu v Liberci kontrolu prodejen na Českolipsku a v jedné z nich zjistila, že její majitel skladoval a nabízel k prodeji celkem 20 sáčků sušeného rostlinného materiálu s označením KRATOM v různých variacích jeho obchodních názvů. Zajištěný sušený rostlinný materiál vážil bez obalů celkem 495 gramů a akreditovaná policejní laboratoř v Ústí nad Labem ho následně podrobila chemickému zkoumání, ze kterého vyplynulo, že je ve zkoumaném vzorku přítomen mitragynin, hlavní účinná látka obsažená v rostlině kratom.
Obchodník si již v této souvislosti převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečin neoprávněného nakládání s psychomodulačními látkami podle § 251a, za který mu nyní hrozí odnětí svobody v trvání od 6 měsíců do 5 let nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti. A neomlouvá ho ani argumentace založená na tom, že o zákonné regulaci prodeje kratomu nic nevěděl.
Preventivně proto připomínáme, že je prodej psychomodulačních látek, kam kratom patří, přísně regulovaný. Legálně ho smí prodávat subjekty s platnou licencí Ministerstva zdravotnictví. O ni mohou žádat fyzické i právnické osoby, které splní zákonné podmínky a jsou zapsány v Seznamu osob oprávněných nakládat s psychomodulačními látkami. Ty smí prodejce ve specializované prodejně prodat jen osobám starším 18 let.
Muž, v jehož prodejně se smíšeným zbožím zajistili příslušníci celního úřadu kratom, je prvním trestně stíhaným obchodníkem na Českolipsku pro neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami. "Naše hlídka dohledu zasahovala v prodejně v rámci běžné kontrolní činnosti, které se samozřejmě průběžně věnujeme a věnovat budeme," uvedla ke kontrolám prodeje psychomodulačních látek tisková mluvčí Celního úřadu v Liberci por. Bc. Amálie Kolářová.
19. 3. 2026
por. Bc. Ivana Baláková