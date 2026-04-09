Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Prodával či poskytoval marihuanu
Nyní mu hrozí až dvouleté vězení.
Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání sedmatřicetiletého muže z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiné nakládání s konopím.
Obviněný muž měl od ledna roku 2024 do dubna letošního roku v Ostrově na Karlovarsku prodávat či poskytovat několika jemu známým osobám drogu marihuanu, ačkoliv neměl zvláštní oprávnění k zacházení s omamnými a psychotropními látkami. Prodat, nebo poskytnout drogu měl v přibližně 200 případech. Jedné z osob měl drogu prodat či poskytnou nejméně ve 120 případech. Karlovarští kriminalisté se případem zabývali a sedmatřicetiletého muže v první polovině dubna letošního roku zadrželi.
V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
nprap. Jan Bílek
9.4.2026