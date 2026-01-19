Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Prodavačku přepadl muž se zbraní
Video: Českobudějovičtí kriminalisté pátrají po totožnosti muže z kamerového záznamu.
Českobudějovičtí kriminalisté se od konce prosince intenzivně zabývají případem loupeže, ke které došlo v jedné provozovně v obci Rudolfov na Českobudějovicku. Neznámý pachatel tam v odpoledních hodinách vstoupil s nasazenou kuklou a blíže nezjištěnou zbraní v ruce. Poté vyzval prodavačku, aby mu vydala peníze z pokladny, což žena ve strachu udělala. Muž poté provozovnu i s lupem opustil. V souvislosti s tímto případem se podařilo kriminalistům zajistit kamerový záznam, kde je zachycen muž neznámé totožnosti, který by jim mohl poskytnout informace důležité k objasnění případu. Pokud muže na záznamu poznáváte nebo o něm máte jakékoliv informace, kontaktujte kriminalisty na telefonním čísle 603 547 133 nebo volejte linku 158. Přihlásit se může samozřejmě i dotyčný muž.
