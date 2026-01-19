Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Prodavačku přepadl muž se zbraní

Video: Českobudějovičtí kriminalisté pátrají po totožnosti muže z kamerového záznamu. 

Českobudějovičtí kriminalisté se od konce prosince intenzivně zabývají případem loupeže, ke které došlo v jedné provozovně v obci Rudolfov na Českobudějovicku. Neznámý pachatel tam v odpoledních hodinách vstoupil s nasazenou kuklou a blíže nezjištěnou zbraní v ruce. Poté vyzval prodavačku, aby mu vydala peníze z pokladny, což žena ve strachu udělala. Muž poté provozovnu i s lupem opustil. V souvislosti s tímto případem se podařilo kriminalistům zajistit kamerový záznam, kde je zachycen muž neznámé totožnosti, který by jim mohl poskytnout informace důležité k objasnění případu. Pokud muže na záznamu poznáváte nebo o něm máte jakékoliv informace, kontaktujte kriminalisty na telefonním čísle 603 547 133 nebo volejte linku 158. Přihlásit se může samozřejmě i dotyčný muž. 

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
19. ledna 2026

Související dokumenty

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 