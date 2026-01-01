Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Prodal dřevo, které nebylo jeho
Kriminalisté ho stíhají za podvod.
Zlínští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiapadesátiletého muže z Hodonína pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, protože prodával cizí dřevo, které vydával za své. Prodej dřeva proběhl minimálně na dvou různých místech v regionu a podvodník za něj přijal hotovost od zahraničních zákazníků. Celková škoda je vyčíslena na téměř 160 000 korun.
Muž v obou případech nejprve nafotil uskladněnou kulatinu, kterou následně prezentoval jako svou a nabídl ji zahraničním odběratelům. Ti mu za dřevo zaplatili v hotovosti.
První prodej proběhl začátkem března na skládce dřeva u obce na Zlínsku. Zahraniční zájemce si dřevo osobně převzal a zaplatil muži v cizí měně.
O několik dní později muž prodal stejným způsobem dřevo uskladněné na odstavné ploše u čerpací stanice v jiné obci. Tentokrát však k odvozu nedošlo. Ve chvíli, kdy řidič začal dřevo nakládat, přistihl ho skutečný majitel, který se domníval, že jde o odběratele, kterého sám objednal. Po krátkém vysvětlení situace majitel vše oznámil policii.
V obou případech muž uvedl zájemce o koupi v omyl, protože vystupoval jako osoba oprávněná se dřevem nakládat a umožnil jim si dřevo odvézt, byť ve druhém případě shodou okolností nakonec zůstalo dřevo na místě. Oběma řidičům předal falešné faktury údajně vystavené lesnickou společností.
Recidivista má v rejstříku trestů celkem deset záznamů za majetkovou trestnou činnost. Nyní mu v případě uznání viny a odsouzení hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.
2. června 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková