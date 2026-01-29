Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Procházka po dálnici se muži nevyplatila
Chůzí po dálnici na sebe muž nešťastně upozornil a přivolaní policisté zjistili, že se jedná o osobu v pátrání. Bohudík jeho procházka neměla žádné vážné následky pro ostatní účastníky silničního provozu.
V minulém týdnu 22. ledna po 22. hodině přijal operační důstojník na lince 158 oznámení od řidiče, který jel po dálnici D5, že se zde pohybuje chodec v tmavém oblečení a jeho přítomnost na dálnici je velmi nebezpečná.
Policejní hlídka z dálničního oddělení Ostrov u Stříbra vyjela na prověření tohoto oznámení a skutečně na 126. km dálnice ve směru jízdy na Plzeň zastavila šestatřicetiletého muže. Při jeho ztotožnění vyšlo najevo, že je veden v databázi pátrání a byl na něj vydán okresním soudem v Klatovech příkaz k zatčení. Proto hlídka muže omezila na osobní svobodě, noc strávil na policejní cele a druhý den byl eskortován k soudu.
V souvislosti s tímto případem bychom chtěli opětovně připomenout, že dálnice je podle zákona určena pouze a jen pro motorová vozidla a jízdní soupravy, jejichž konstrukční rychlost není nižší než 80 km/h. Ostatním účastníkům silničního provozu na pozemních komunikacích je na dálnici zakázán vstup, chůze a i jízda po dálnici. Na dálnici tedy nepatří chodec, cyklista a ani motorové vozidlo, které nejede dostatečnou rychlostí. Právě jejich případný pohyb na dálnici je životu nebezpečný, neboť okolní řidiči jezdí vysokou rychlostí, chodce či cyklisty se mohou leknout, a tím způsobit i dopravní nehodu. V případě dopravní nehody na dálnici, by všichni, kteří se zde pohybují, měli mít na sobě oblečenou reflexní vestu a v co možná nejkratší době dálnici opustit za postranní svodidla do bezpečného prostoru. Chodec spadá do kategorie zvlášť zranitelných účastníků silničního provozu a bohužel dopravní nehody s jejich účastí mají často fatální následky. Proto je zásadní u chodce „být viděn“. Každý chodec, který se pohybuje po komunikaci za snížené viditelnosti, musí mít na sobě reflexní prvek, který mu může někdy zachránit i život.
por. Ing. Eva Červenková
