Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Procházející se ženu v Chodově se pokusil znásilnit
Žena se ubránila a společně se svým nezletilým synem utekla.
V neděli 27. července letošního roku kolem 19. hodiny se pětačtyřicetiletá žena procházela se svým nezletilým synem po stezce v Chodově. Během procházky se k nim připojil jí neznámý devětadvacetiletý muž, který si s ní začal povídat. Po chvíli se snažil navázat konverzaci na sexuální téma a na to žena zareagovala tak, že svému synovi řekla, že jdou zpět domů a snažila se z místa odejít. V tom jí devětadvacetiletý muž fyzicky napadl a poté jí zezadu povalil na asfaltovou zem. Muž odstrčil nezletilého chlapce, ženu několikrát udeřil, vulgárně jí nadával a urážel a přitom jí začal svlékat oblečení s úmyslem mít s ní pohlavní styk. Oblečení se mu podařilo částečně svléknout a během toho jí strčil ruku pod spodní prádlo. Žena se neustále bránila, muže několikrát kopla do různých částí těla a ten po chvíli svého jednání zanechal. Pětačtyřicetiletá žena neváhala a se svým synem z místa okamžitě utekla. Následně vše oznámila na tísňovou linku 158.
Po tomto incidentu byla žena ošetřena v nemocnici.
Případem se okamžitě začali zabývat policisté ve spolupráci se sokolovskými kriminalisty. Žena muže, který jí napadl, velice dobře popsala a toho se podařilo ve velmi krátké době vypátrat a zadržet.
Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu znásilnění ve stádiu pokusu.
Ve čtvrtek 31. července byl muž na základě usnesení Okresního soudu v Sokolově vzat na vazbu.
V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na pět let.
Jak se zachovat v případě napadení se sexuálním podtextem:
V situaci, kdy se člověk ocitne tváří v tvář útočníkovi, který se ho snaží fyzicky napadnout nebo znásilnit, je klíčové pokusit se zachovat chladnou hlavu, i když to může být velmi obtížné.
Doporučujeme:
· Okamžitě se pokusit přivolat pomoc – křičet, volat o pomoc, upoutat pozornost okolí.
· Použít dostupné prostředky k obraně – například, klíče mezi prsty, mobilní telefon jako nástroj pro úder.
· Nebát se bránit fyzicky, pokud je to možné – útočníka udeřit, kopnout, škrábnout. Zaměřit se na citlivá místa (oči, genitálie, kolena).
· Snažit se co nejrychleji uniknout a dostat se do bezpečí.
· Po útoku neprodleně kontaktovat policii na lince 158, i když k samotnému znásilnění nedošlo. Každý pokus je trestným činem.
· Neumývat se ani neměnit oblečení, aby bylo možné zajistit důkazy.
Policie k těmto případům přistupuje s maximální citlivostí, diskrétností a profesionalitou. Každý podobný čin je závažným trestným činem.
nprap. Jakub Kopřiva
7. 8. 2025