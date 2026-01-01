Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Probral se do tmy
Bezmocně ležícího muže našli policisté po několika hodinách podchlazeného. [VIDEO]
Několikahodinovou pátrací akci mají za sebou jihomoravští policisté v okolí Novomlýnských nádrží. Na tísňovou linku 112 se v sobotu krátce po 21. hodině dovolal starší muž, který uvedl, že jej při procházce v přírodě zaskočila náhlá zdravotní indispozice. Uvedl, že by se měl nacházet zřejmě hrázi, po několika hodinách v bezvědomí však nebyl schopen přesně určit svou polohu. Sdělil pouze místo, odkud vyšel, a přibližnou trasu, kterou se vydal.
Situaci komplikoval fakt, že měl u sebe mobilní telefon, u něhož se ale zablokovala SIM karta, takže nebylo možné jednoduše provést jeho lokalizaci prostřednictvím mobilní sítě. Muži navíc postupně docházela baterie. Kvůli zdravotnímu stavu se nedokázal sám postavit a po několika hodinách ležení v blátě byl silně podchlazený. Pátrání ztěžovalo také sněžení a večerní teploty pohybující se kolem bodu mrazu.
Kvůli nepříznivému počasí nemohl vůbec odstartovat vrtulník s nočním viděním, který byl připraven k nasazení. Policisté proto pokračovali v pátrání pouze po zemi, a to včetně psovoda se služebním psem. Pohyb v těžkém a podmáčeném terénu byl velmi náročný. K orientaci v terénu pomáhala alespoň termovize, kterou byla vybavena hlídka z Pohořelic.
Po necelých třech hodinách se nakonec podařilo muže nalézt přibližně sedm kilometrů od místa, odkud původně vyšel. Bezmocně ležel na polní cestě u řeky Svratka, když jeho volání o pomoc zaslechla hlídka z Hustopečí. Policisté mu okamžitě poskytli tepelný komfort a z náročného terénu jej transportovali na dostupné místo, kde si jej převzala přivolaná záchranná služba. Ta muže následně převezla do nemocnice k dalšímu ošetření.
Videozáznam naleznete zde nebo zde
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 19. února 2026.