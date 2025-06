Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Probíhající cvičení ZÓNA 2025

Procvičení krizové připravenosti v případě radiační havárie.

Tento týden probíhá od úterý 10. června do čtvrtka rozsáhlé cvičení ZÓNA 2025, jehož cílem je prověřit připravenost státních úřadů, krajů, obcí a všech složek integrovaného záchranného systému při řešení situace spojené s možnou radiační havárií v Jaderné elektrárně Dukovany.

Cvičení je zaměřeno na ověření schopnosti všech složek záchranného systému efektivně spolupracovat při řešení mimořádné situace. Důležité je včasné varování obyvatel, vzájemná komunikace mezi složkami, organizace záchranných akcí, evakuace a další klíčové činnosti nezbytné pro zvládnutí krizového scénáře.

Policisté v Kraji Vysočina si první den prověřili fyzické obsazení 26 stanovišť na silnicích vnější hranice 20kilometrové zóny. Vše zároveň probíhalo tak, aby byla zajištěna bezpečnost policistů dovybavením osobními a ochrannými prostředky. Jejich úkolem by bylo zabránit vjezdu do zasažené zóny. Při cvičení hlídky na místo ale jen přijely a silnice reálně neuzavřely. Na stejných místech si zároveň Krajská správa a údržba silnic Vysočiny prakticky vyzkoušela osazení dopravního zařízení zamezujícího vjezd, opět bez omezení vjezdu do zóny.

Dále už cvičení probíhalo pouze štábně. Hlavním úkolem policie bylo především střežit proměnlivou hranici zasaženého území, rychle a efektivně reagovat na vzniklé situace, přijímat adekvátní opatření, spolupracovat s ostatními zasahujícími složkami a zabezpečovat bezpečnost, pořádek a ochranu majetku v okolí zóny.

„Takto rozsáhlé cvičení je velmi důležité pro posílení spolupráce záchranných složek, vzájemné koordinace a ověření naší připravenosti čelit mimořádným událostem. Zároveň nám umožňuje zjistit nedostatky a zaměřit se na jejich řešení,“ řekl brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí

12. června 2025

