Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Proběhl další ročník soutěže Markétiny dopravní výchovy
Republikové kolo Výtvarné a literární soutěže Markétiny dopravní výchovy zná vítěze.
Výtvarná a literární soutěž Markétina dopravní výchova zná vítěze. Letošní ročník soutěže měl téma Bezpečně na železnici a žáci mateřských i základních škol mohli zasílat své výtvory na příslušná krajská ředitelství policie. I pro letošní rok se nám sešlo poměrně velké množství zejména kreslených obrázků a porota to měla velmi náročné, vybrat ty nejlepší. Všichni výherci krajského kola byli v uplynulých dnech oceněni dárečky a automaticky postoupili do celorepublikového kola. V současné době je již rozhodnuto a známe vítěze. Naši soutěžící z Jihomoravského kraje byli velmi úspěšní, hned několik se jich umístilo ve finále a někteří si odnesou i první místa. Slavnostní vyhlášení celorepublikového kola proběhne 22. června 2026 v Praze.
Všem výhercům gratulujeme.
por. Zdeňka Procházková, 18. června 2026