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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Proběhl další ročník soutěže Markétiny dopravní výchovy

Republikové kolo Výtvarné a literární soutěže Markétiny dopravní výchovy zná vítěze. 

Výtvarná a literární soutěž Markétina dopravní výchova zná vítěze. Letošní ročník soutěže měl téma Bezpečně na železnici a žáci mateřských i základních škol mohli zasílat své výtvory na příslušná krajská ředitelství policie. I pro letošní rok se nám sešlo poměrně velké množství zejména kreslených obrázků a porota to měla velmi náročné, vybrat ty nejlepší. Všichni výherci krajského kola byli v uplynulých dnech oceněni dárečky a automaticky postoupili do celorepublikového kola. V současné době je již rozhodnuto a známe vítěze.  Naši soutěžící z Jihomoravského kraje byli velmi úspěšní, hned několik se jich umístilo ve finále a někteří si odnesou i první místa. Slavnostní vyhlášení celorepublikového kola proběhne 22. června 2026 v Praze.

Všem výhercům gratulujeme.

por. Zdeňka Procházková, 18. června 2026

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1 MDV 2026 (5)

1 MDV 2026 (5) 

Detailní náhled

2 MDV 2026 (7)

2 MDV 2026 (7) 

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3 MDV 2026 (13)

3 MDV 2026 (13) 

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1 MDV - Bř

1 MDV - Bř 

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2 MDV - Bř1

2 MDV - Bř1 

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