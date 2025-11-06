Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pro pokračující trestnou činnost skončili ve vazbě
Jeden muž z Klatov a druhý ze Sušice byli pro svou pokračující trestnou činnost vzati do vazby.
V prvním případě se jednalo o jednatřicetiletého muže z Klatov, který se ke konci října vydal do obchodu jednoho z obchodních řetězců v Klatovech, ve kterém se již v dřívější době dopouštěl krádeží. Z tohoto důvodu byl již obsluze znám a jedné ze zaměstnankyň tak neušel pozornosti. Na jeho přítomnost upozornila vedoucí pracovnici, která okamžitě zjistila na kamerovém systému, že si muž vybral šest lahví alkoholu a šest balení kávy, které si schoval do batohu. Vedoucí pracovnice své zjištění oznámila na Policii ČR a hlídka, která se během pár minut dostavila na místo, muže po projití prostoru kas bez zaplacení zboží na místě zadržela. Policisté dále na místě zjistili, že zmíněný muž byl v obchodě také na konci září, kde odcizil jednu lahev alkoholu, ze které se mu podařil odstranit bezpečnostní čip a po schování lahve do nohavice u kalhot ji pronesl přes kasy. Těmito krádežemi muž způsobil obchodnímu řetězci celkovou škodu v hodnotě téměř pět a půl tisíce korun.
Policejní komisař zahájil trestní stíhání muže sdělením obvinění za pokračující přečin krádež a z důvodu, že muž v minulosti páchal tuto majetkovou trestnou činnost a byl za takové činy v posledních třech letech potrestán, podal policejní komisař návrh na vzetí dotyčného do vazby, kdy tomuto návrhu soud vyhověl. V případě, že ho soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky.
Ve druhém případě si jednadvacetiletý muž ze Sušice v jednom týdnu ke konci října vytipoval dvě neuzamčená vozidla, a pak je neoprávněně užíval. První osobní vozidlo objevil ve večerních hodinách zaparkované v jedné z Horažďovických ulic, které bylo odemčené. Po odcizení vozidla se vydal do Sušice, kdy jel méně frekventovanými silnicemi. Mezi obcemi Chmelná a Čepice na Sušicku při průjezdu pravotočivé zatáčky nepřizpůsobil rychlost a způsob jízdy, s vozidlem vyjel vpravo mimo komunikaci, kde došlo ke střetu s dřevěným ohradníkem a následné havárii na přilehlé louce, čímž způsobil škodu ve výši dvacet tisíc korun. Druhé neuzamčené vozidlo, které si neoprávněně vypůjčil, bylo zaparkované v areálu jedné z firem v Horšovském Týně. Po odcizení vozidla muž odjel do Sušice a další den ve večerních hodinách jel do Horažďovic, kde byl při silniční kontrole odhalen policejní hlídkou. Po zjištění, že muž vozidlo užívá neoprávněně a navíc i s vysloveným zákazem řízení motorových vozidel byl na místě policisty omezen na osobní svobodě. Policejní komisař na konci října muži sdělil podezření z přečinu neoprávněné užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V rámci vedeného zkráceného přípravného řízení soud rozhodl o umístění muže do vazby.
V případě, že ho soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na tři roky.
nprap. Michal Schön
6. listopadu 2025