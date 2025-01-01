Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pro pár kroků zbytečně riskují
Během akce na železnici zjistili policisté více než padesát přestupků.
V úterý a středu proběhla v celém Jihomoravském kraji rozsáhlá policejní akce zaměřená na bezpečnost na železnici. Kontroly se soustředily především na přecházení přes koleje mimo vyznačená místa, neoprávněný pohyb v kolejišti a také na nebezpečné jízdy na spřáhlech vlaků. Výsledkem bylo dvaapadesát udělených pokut. Smyslem akce byla prevence tragických událostí, které se na železnici stále opakují. Moderní soupravy jsou rychlejší a tišší, což výrazně zvyšuje riziko střetu. Brzdná dráha vlaku je dlouhá tak, že strojvedoucí obvykle nemá šanci střetu s objektem v kolejišti zabránit. Statistiky ukazují, že loni v Jihomoravském kraji zemřeli (mimo sebevraždy) pod koly vlaku tři lidé. Letos je bilance stejná, k dnešnímu dni už máme tři oběti. K tomu přibyli další dva lidé, kteří střet s vlakem přežili, ale utrpěli vážná zranění. Policisté upozorňují, že velmi zrádné může být nebezpečí přicházející i z druhého směru. Zatímco člověk sleduje jeden vlak, z opačné strany se může tiše blížit další. Vlaky také mohou jezdit po dvou souběžných kolejích stejným směrem vedle sebe, což může mnohého překvapit. Dodržování pravidel a přecházení kolejiště pouze na povolených místech je tak pro bezpečnost na železnici velmi důležité.
por. David Chaloupka, 13. prosince 2025