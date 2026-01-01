Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pro klientku jel se zákazem
Každý třetí kontrolovaný taxikář měl problém. [VIDEO]
V pátečních nočních hodinách se cizinečtí a dopravní policisté ve spolupráci s pracovníky Magistrátu města Brna zaměřili na kontrolu taxislužby. Tříhodinová akce na Moravském náměstí se soustředila nejen na řidiče, ale také na technický stav vozidel a kontrolu alkoholu či jiných návykových látek. Během akce byla zkontrolována třicítka taxikářů, která prošla důkladnou kontrolou ze strany pracovníků Magistrátu.
Kontrola odhalila celkem 11 porušení povinností v taxislužbě. Pracovníci státního odborného dozoru na místě uložili 7 pokut za nevystavení průkazu řidiče taxislužby (tzv. „žluté karty“) na viditelném místě. Ve čtyřech případech kontrola odhalila závažnější porušení, řidiči měli nesprávně nalepenou nebo dokonce podlepenou nálepku taxislužby („žlutou nálepku“). Ta musí být řádně umístěna na čelním skle vozidla. Tyto případy byly zdokumentovány a nyní budou projednávány ve správním řízení.
Překvapením skončila kontrola jednoho řidiče, který jel na Moravské náměstí pro klientku. Policisté zjistili, že třiapadesátiletý muž za volantem má platný zákaz řízení, takže zákaznice musela nakonec vyhledat náhradní odvoz.
Ověření vozidla taxislužby i průkazu řidiče lze provést jednoduše online. Stačí využít Portál dopravy Ministerstva dopravy, kde po zadání registrační značky vozidla nebo čísla průkazu řidiče zjistíte, zda je vozidlo či průkaz evidován.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 4. března 2026.