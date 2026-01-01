Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pro dobrotu na žebrotu
Po tom, co umožnil neznámému muži u sebe přespat, přišel o platební kartu i své úspory.
Osmatřicetiletý muž si začátkem března všiml spícího muže na nádraží v Huštěnovicích. Jemu neznámý muž mu tvrdil, že byl vyhozen z práce i podnikové ubytovny. Zželelo se mu ho a nabídl mu přístřešek u sebe doma. V průběhu několikadenního společného soužití v jeho rodinném domě mu dokonce několikrát zapůjčil svoji platební kartu k nákupu potravin. Ovšem, když se majitel domu jednoho rána vzbudil, zjistil, že jeho nový kamarád byt opustil i se svými věcmi. K jeho překvapení později zjistil, že mu v peněžence chybí platební karta. Hovorem na zákaznickou linku své banky byl informován o tom, že úspory z jeho účtu byly vybrány. Muž tak důvěřivostí přišel o patnáct tisíc korun.
Uherskohradišťští policisté navíc zjistili, že podezřelý muž, kterého se jim podařilo dobrou operativní a pátrací činností dopadnout, byl už v minulých letech za obdobnou trestnou činnost odsouzen a potrestán. Nyní čtyřicetiletému muži hrozí za trestný čin krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku až dvě léta za mřížemi.
25. března 2026, por. Radomír Šiška, DiS.