Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Pro bezpečí na moravskoslezských silnicích
Při speciálních akcích zjistili policisté stovky dopravních přestupků.
Policisté dálničního oddělení Ostrava zastavili na dálnici D1 na úrovni Klimkovic ve směru na Brno osobní vozidlo. Za volantem seděl, a ne střízlivý, 49letý muž. Výsledek provedené dechové zkoušky byl pozitivní, pohyboval se okolo 2 promile alkoholu v dechu. Policisté zakázali řidiči další jízdu a vedou s ním zkrácené přípravné řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muž měl předešlý den večer pít alkohol, ale údajně se domníval, že z něj vyprchá do odpoledne, kdy ho policisté zastavili…
Tento případ jsem vybrala z běžného výkonu služby. Pro zajištění bezpečnosti v provozu probíhá také intenzivnější dohled ve formě speciálních akcí. Primárně dopravní policisté se soustředí na všechny účastníky silničního provozu a dodržování veškerých pravidel na silnicích.
Z výsledků tří posledních dopravních akcí: Policisté zkontrolovali téměř 850 vozidel. Rychlost v obci nebo mimo ni překročilo 276 šoférů. Bez „dálniční známky“ vyrazilo na zpoplatněný úsek komunikace 111 řidičů. Strážci zákona řešili 51 přestupků řidičů, kteří drželi v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Přestupku v souvislosti s jízdou v jízdních pruzích se dopustilo 49 řidičů. Při dvou akcích nezaznamenali policisté žádného podnapilého řidiče, u třetí byli tři hříšníci. Policisté řešili také pět osob, které dle systému CEPAN neměly uhrazeny pravomocně uložené pokuty za dopravní přestupky. Jednalo se téměř o 15 000 korun, které byly uhrazeny.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 3. října 2025