Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
"Přivýdělek na mateřské" se škodou 130 tisíc korun
Další typ kyber podvodu.
Další typ kyber podvodu řeší tepličtí policisté. Žena přišla oznámit, že z ní neznámý podvodník vylákal 130 tisíc korun. Legendou byl přivýdělek za protislužbu, kdy měla žena kladně hodnotit příspěvky u celosvětově známých influencerů na platformě TikTok a zlepšení tzv. kredit skóre. Vše začalo, když ženě na TikToku „vyskočilo“ video z profilu Video Promotion Campaign, na kterém bylo uváděno, že stačí "lajkovat" videa a tím způsobem vydělávat. Příspěvek byl zaměřen na matky na mateřské dovolené. Dole pod videem byl odkaz na aplikaci, na který žena klikla a byla přesměrována. Za první lajknutí dostala odměnu 25,-Kč. Postupem času však byla zmanipulována, že pokud se chce dostat do „skupiny pro pokročilé“ a dostávat víc peněž za lajky, musí poslat ona investici do skupiny. Dále na ní začali tlačit další členové skupiny, že pokud nepošle peníze, zkazí jim budoucí výdělky. Žena pod psychickým nátlakem naposílala v několika platbách 130 tisíc korun. Pak už jí to však přišlo podezřelé, když brigáda při mateřské byla prodělečná a věc přišla oznámit na policii.
Opět varujeme: Nenechte se zlákat vidinou lehce vydělaných peněz. Normální brigáda má peníze vydělat, ale jakmile chce někdo Vaše peníze manipulativně vylákat, jedná se vždy o podvod.
13. května 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí