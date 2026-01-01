Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Přivýdělek investováním byl prodělkem
Jen na Znojemsku získali kyberpodvodníci v minulých dnech skoro tři a půl miliónu korun.
Velmi zajímavý benefit získali v minulých dnech na Znojemsku kyberpodvodníci. Ještě ne padesátiletou ženu kontaktoval muž, který jí nabídl pomoc s převodem získaných peněz na kryptoměnovém účtu. Postupně poškozenou navedl k instalaci speciálního programu a získal tak kontrolu nad jejím počítačem. Žena mu poskytla také potřebné údaje k bankovním transakcím. Podvodníkovi se tak otevřela cesta k jejím účtům, čehož pohotově využil. Z konta ženy získal skoro milión korun. Svůj zisk navíc navýšil o peníze ze zřízené půjčky. Celková škoda je více než jeden milión a sto tisíc korun.
Výrazně vyšší škodu má třicátník ze stejného regionu. Ten na sociální síti reagoval na nabídku zajímavého přivýdělku investováním do kryptoměn. Podle rad finančního experta postupně posílal na různé kryptoměnové účty nemalé částky. Během asi dvou měsíců podvodníkům poslal dva milióny a tři sta tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 9. ledna 2025