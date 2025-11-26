Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Přisvojené klíče a vůz si dlouho neužil

Muž odnesl klíče bez vědomí majitele a řídil vůz i přesto, že si byl vědom zákazu řízení. 

V neděli dne 23. listopadu 2025 policisté z obvodního oddělení Hrádek nad Nisou přijali oznámení o odcizení vozidla tovární značky Audi A3. Ženě, která vozidlo měla svěřené, totiž z bytu zmizely klíče k vozu a pohled z okna ukázal posléze i prázdné místo tam, kde vůz obvykle stával.

Objasnění tohoto zmizení na sebe nenechalo dlouho čekat. V uplynulých dnech totiž přijel na návštěvu známý, který si při odchodu zapůjčil klíče a automobil, bez toho aniž by o tom žena nebo majitel vozu věděl.

Automobilu si ale dlouho neužil. Ještě téhož dne o přijetí oznámení a vyhlášení pátrání po vozidle ho pří řízení odcizeného osobního vozidla Audi A3 v katastru obce Chotyně zastavili policisté. Ti navíc v dostupných evidencích při kontrole zjistili, že sedmačtyřicetiletý řidič má vyslovený platný zákaz řízení a to až do února roku 2027. Dále provedená dechová zkouška u řidiče ukázala negativní hodnotu, ovšem orientační test na přítomnost jiných návykových látek detekoval přítomnost látky amfetamin/metamfetamin. Výzvu policistů k lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu ale již odmítl.

Vůz s klíčky sice musel vrátit zpět jeho majiteli, za to si ale od policistů převzal Záznam o sdělení podezření z přečinu neoprávněného užívání cizí věci a též maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

26. listopadu 2025
por. Bc. Klára Jeníčková
 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 