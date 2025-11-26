Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Přisvojené klíče a vůz si dlouho neužil
Muž odnesl klíče bez vědomí majitele a řídil vůz i přesto, že si byl vědom zákazu řízení.
V neděli dne 23. listopadu 2025 policisté z obvodního oddělení Hrádek nad Nisou přijali oznámení o odcizení vozidla tovární značky Audi A3. Ženě, která vozidlo měla svěřené, totiž z bytu zmizely klíče k vozu a pohled z okna ukázal posléze i prázdné místo tam, kde vůz obvykle stával.
Objasnění tohoto zmizení na sebe nenechalo dlouho čekat. V uplynulých dnech totiž přijel na návštěvu známý, který si při odchodu zapůjčil klíče a automobil, bez toho aniž by o tom žena nebo majitel vozu věděl.
Automobilu si ale dlouho neužil. Ještě téhož dne o přijetí oznámení a vyhlášení pátrání po vozidle ho pří řízení odcizeného osobního vozidla Audi A3 v katastru obce Chotyně zastavili policisté. Ti navíc v dostupných evidencích při kontrole zjistili, že sedmačtyřicetiletý řidič má vyslovený platný zákaz řízení a to až do února roku 2027. Dále provedená dechová zkouška u řidiče ukázala negativní hodnotu, ovšem orientační test na přítomnost jiných návykových látek detekoval přítomnost látky amfetamin/metamfetamin. Výzvu policistů k lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu ale již odmítl.
Vůz s klíčky sice musel vrátit zpět jeho majiteli, za to si ale od policistů převzal Záznam o sdělení podezření z přečinu neoprávněného užívání cizí věci a též maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu dle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
26. listopadu 2025
por. Bc. Klára Jeníčková