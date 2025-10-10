Policie České republiky  

Ústecký kraj

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Příští středu proběhne v Klášterci nad Ohří  taktické cvičení

Policisté upozorňují na možná omezení. 

Ve středu 15.10.2025 v čase přibližně od 11.:00 do 14:00 hod. bude probíhat součinnostní cvičení policistů územního odboru Chomutov. Taktické cvičení zaměřené na zvládání mimořádné události proběhne ve spolupráci s Gymnáziem a SOŠ Klášterec nad Ohří v prostorách této školy a blízkém okolí.

Během cvičení může dojít k omezení pohybu chodců, případně dopravy, v blízkém okolí zmíněné školy.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
10. října 2025

