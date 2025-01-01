Policie České republiky  

Přístavba Územního odboru Svitavy – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP).

Název projektu: Přístavba Územního odboru Svitavy – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_017/0002549

Program: Integrovaný regionální operační program

Výzva: 17. výzva IROP – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR – SC 2.1 (MMR)

Realizace projektu: 2023 – 2027

Finanční plán projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu

 124 000 000,00 Kč

100 %

z toho dotace ze strukturálního fondu EFRR

 105 400 000,00 Kč

85 %

z toho vlastní zdroje žadatele – státní rozpočet

    18 600 000,00 Kč

15 %

Popis projektu:

Cílem projektu je zajištění schopnosti základních složek IZS (Policie ČR, HZS ČR, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby, podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému) adekvátně reagovat na mimořádné události v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami a novými hrozbami. Cíle projektu bude dosaženo vybudováním třípodlažní přístavby územního odboru policie včetně pořízení vnitřního vybavení, rekonstrukcí vnitřního dvora a instalací nové vjezdové brány.

