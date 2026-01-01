Příspěvek ředitele ÚDV SKPV na mezinárodní konferenci
Dne 20. dubna 2026 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnila mezinárodní konference Národní paměťové instituce v zemích V4, věnovaná problematice dokumentace, výzkumu a zpřístupňování zkušeností států střední Evropy s totalitní minulostí.
Program byl rozdělen do národních panelů, v jejichž rámci zástupci paměťových institucí z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky představili své přístupy k uchovávání historické paměti a k vyrovnávání se s dědictvím totalitních režimů.
Mezinárodní konference Národní paměťové instituce v zemích V4.Foto: Kancelář Poslanecké sněmovny ČR / Lukáš Janičina.
Ředitel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV plk. Dalimil Sypták vystoupil s příspěvkem s názvem Od paměti ke spravedlnosti: Role trestního řízení při vyrovnávání se s totalitou. Ve svém vystoupení představil činnost ÚDV SKPV jako specializovaného policejního útvaru Policie České republiky, jehož úkolem je vyšetřování trestných činů spáchaných v období komunistické totality v bývalém Československu.
Ředitel ÚDV SKPV plk. Dalimil Sypták. Foto: Kancelář Poslanecké sněmovny ČR / Lukáš Janičina.
V závěru svého příspěvku zdůraznil, že česká zkušenost potvrzuje, že proces vyrovnávání se s totalitní minulostí nekončí archivním výzkumem, ale nachází své naplnění až v trestním řízení před soudem, které představuje důležitý nástroj ochrany demokratického právního státu.
Mezinárodní konference Národní paměťové instituce v zemích V4.Foto 1–3: Kancelář Poslanecké sněmovny ČR / Lukáš Janičina.
kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař