Příspěvek ředitele ÚDV SKPV na mezinárodní konferenci

Dne 20. dubna 2026 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky uskutečnila mezinárodní konference Národní paměťové instituce v zemích V4, věnovaná problematice dokumentace, výzkumu a zpřístupňování zkušeností států střední Evropy s totalitní minulostí. 

Program byl rozdělen do národních panelů, v jejichž rámci zástupci paměťových institucí z Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky představili své přístupy k uchovávání historické paměti a k vyrovnávání se s dědictvím totalitních režimů.

Mezinárodní konference Národní paměťové instituce v zemích V4
   Mezinárodní konference Národní paměťové instituce v zemích V4.Foto: Kancelář Poslanecké sněmovny ČR / Lukáš Janičina.

Ředitel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV plk. Dalimil Sypták vystoupil s příspěvkem s názvem Od paměti ke spravedlnosti: Role trestního řízení při vyrovnávání se s totalitou. Ve svém vystoupení představil činnost ÚDV SKPV jako specializovaného policejního útvaru Policie České republiky, jehož úkolem je vyšetřování trestných činů spáchaných v období komunistické totality v bývalém Československu.

Ředitel ÚDV SKPV plk. Dalimil Sypták

   Ředitel ÚDV SKPV plk. Dalimil Sypták​. Foto: Kancelář Poslanecké sněmovny ČR / Lukáš Janičina.

V závěru svého příspěvku zdůraznil, že česká zkušenost potvrzuje, že proces vyrovnávání se s totalitní minulostí nekončí archivním výzkumem, ale nachází své naplnění až v trestním řízení před soudem, které představuje důležitý nástroj ochrany demokratického právního státu.

Mezinárodní konference Národní paměťové instituce v zemích V4Mezinárodní konference Národní paměťové instituce v zemích V4Mezinárodní konference Národní paměťové instituce v zemích V4
   Mezinárodní konference Národní paměťové instituce v zemích V4.Foto 1–3: Kancelář Poslanecké sněmovny ČR / Lukáš Janičina.

kpt. Bc. Iveta Kořínková
    vrchní komisař

