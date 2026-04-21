Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Přísné tresty pro dva bezohledné kurýry
K okrádání si pod legendou zhodnocení investic vybírali především starší občany.
K přísným trestům odnětí svobody za pokračující zločin podvodu odsoudil okresní soud v Třebíči dva muže – státní příslušníky Slovenské republiky, kteří byli obžalováni z pokračujícího zločinu podvodu spáchaného ve formě účastníka. Jednalo se o otce a syna, kteří jako „kurýři“ postupně přebírali z poškozených lidí finanční hotovost ve výši 4 255 000 korun. Oba muži přijížděli osobním vozidlem z místa svého bydliště na Slovensku do České republiky, a to v období od srpna do října loňského roku, výhradně za tím účelem, aby poskytli součinnost dosud neznámému pachateli, který je vysílal jako kurýry k jednotlivým poškozeným osobám, od nichž přebírali různě vysoké finanční částky.
Ve většině případů se jednalo o vždy o starší osoby důchodového věku, tedy o zvlášť zranitelné oběti, jejichž důvěřivosti využíval zatím neznámý pachatel, který je nejdříve telefonickými hovory „zmanipuloval“. Kurýři dobře věděli, že jedou pro peníze k obětem podvodu, přesto svým jednáním umožnili spáchání trestného činu tím, že hlavnímu pachateli pomohli k dokonání trestného činu. Podle obžaloby se jednalo o organizovanou a velice sofistikovanou trestnou činnost, které byli oba odsouzení součástí.
Pětačtyřicetiletý muž byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 48 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou a jeho pětadvacetiletý syn byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 24 měsíců se zařazením do věznice s ostrahou. Kromě toho soud rozhodl o propadnutí věcí, které sloužily k páchání trestné činnosti – jednalo se o osobní vozidlo Škoda Octavia, mobilní telefony a zjištěné finanční prostředky. Kromě toho musí odsouzení uhradit poškozeným způsobenou škodu. Rozsudek sice ještě není pravomocný, ale výše trestu by měla být varováním pro všechny další případné pachatele, kteří by chtěli zneužívat důvěřivosti občanů.
Případ začal pro policisty v Třebíči začátkem srpna loňského roku. Prvotní oznámení přijali policisté na obvodním oddělení, ale poté si trestní věc převzali kriminalisté na odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina. Ti poté prověřovali a po zadržení pachatelů vyšetřovali případ, který se týkal devíti případů z území celé České republiky. Z prvního přijatého oznámení tehdy vyplývalo, že dosud nezjištění pachatelé vystupující jménem investiční společnosti z několika různých mobilních telefonních čísel a za pomoci e-mailu kontaktovali začátkem července loňského roku osmasedmdesátiletého muže z Třebíče, kterého přesvědčili, že by mohl výhodným způsobem zhodnotit své úspory, ale podmínkou vyplacení zhodnocené částky je zaplacení daně. Po několika dnech, začátkem srpna loňského roku, v místě bydliště v Třebíči vyzvedli seniora dva kurýři, kteří hovořili slovensky a seniora dovezli osobním vozidlem značky Škoda Octavia postupně na pobočky jedné banky v Třebíči, Velkém Meziříčí a na dvou místech v Brně. Zde muž podle jejich pokynů pokladnou vybral ze svého bankovního účtu na každé pobočce částku ve výši 300 000 korun. Celkem se jednalo o 1 500 000 korun a tyto peníze předal ve vozidle kurýrům. O tři dny později muž vybral na pobočce banky v Třebíči další částku ve výši 200 000 korun, pro kterou si k němu do místa bydliště přišel kurýr, kterému po sdělení domluveného hesla "slon" tuto částku předal v hotovosti. Podvedenému muži vznikla škoda v celkové výši 1 700 000 korun.
Dalšího osmdesátiletého muže kontaktovali v Českých Budějovicích. I v tomto případě používali legendu o zhodnocení finančních prostředků poté, co bude uhrazena daň z investice. I v tomto případě seniora naložili do osobního vozidla Škoda Octavia a postupně ho vezli k několika pobočkám bankovních domů v Jihočeském kraji, kde muž postupně vybral 1 200 000 korun, které ve vozidle kurýrům předal. V září podvodníci kontaktovali dalšího muže se stejnou legendou a tento muž jim předal částku ve výši 300 000 korun, kterou předtím vybral ze svého bankovního účtu. Další poškozenou se stala devětašedesátiletá žena, která podle pokynů podvodníků vybrala ze svého účtu 95 000 korun a tuto částku předala v Praze kurýrovi. Koncem září se stal obětí stejných podvodníků sedmdesátiletý muž, který podle pokynů předal kurýrům peníze v místě svého bydliště. Další poškozeným se stal dvaasedmdesátiletý muž v obci ve Středočeském kraji, kterého kontaktovali tehdy neznámí pachatelé pod stejnou legendou. I tohoto muže přesvědčili, aby z účtu vybral 300 000 korun a tyto peníze poté předal v Praze kurýrovi. Další poškozené seniory – tentokrát se jednalo o manželský pár, si pachatelé vybrali v Lázních Bohdaneč. Opět se jednalo o stejnou legendu zhodnocení finančních prostředků poté, co bude uhrazena jakási daň. Podvodník poškozené přesvědčil k výběru úspor a poté si kurýr 10. října převzal od poškozených částku ve výši 300 000 korun. Poslední případ, pro který byli oba muži odsouzeni, se odehrál 10. října loňského roku. Stejná legenda a dvaasedmdesátiletý muž ve Volarech vybral ze svého účtu 280 000 korun a tyto peníze v místě bydliště předal kurýrovi. Tito dva podezřelí muži svých jednáním připravili své oběti o 4 255 000 korun.
Muži podezřelí z páchání trestné činnosti byli zadržení 16. října loňského roku v součinnosti se Speciální jednotkou Dukovany při své poslední návštěvě České republiky. Bylo zahájeno jejich trestní stíhání a starší z dvojice byl rozhodnutím okresního soudu vzat do vazby. Druhý obviněný byl stíhán na svobodě. Vyšetřování bylo ukončeno v únoru letošního roku návrhem na podání obžaloby. Ve věci proběhlo před okresním soudem hlavní líčení a padly zatím nepravomocné rozsudky.
„Zatím jako neznámý pro nás zůstává hlavní pachatel, který oba „kurýry“ instruoval a kurýry vysílal do České republiky za poškozenými pro výběr peněz. Po tomto pachateli stále pátráme,“ uvedl pro úplnost případu kpt. Bc. Jaromír Plocek, vrchní komisař z odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
21. duben 2026