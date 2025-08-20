Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Přišli o auto
Se zákazem řízení si řidiči hlavu nelámali.
Oba muži věděli, že mají vysloven zákaz řízení a že za volantem nemají co dělat. To jim ale nijak nebránilo znovu řídit.
Čtyřiadvacetiletého muže zastavili policisté nejprve ve čtvrtek 14tého srpna v obci Útěchov. Při silniční kontrole nejen že zjistili, že řidič má platný zákaz řízení až do května 2027, ale taky že je pravděpodobně pod vlivem drog. Orientační test totiž ukázal pozitivní výsledek na THC a amfetamin/metamfetamin. O dva dny později byl kontrolován v Moravské Třebové. Tady už dechová zkouška byla s pozitivním výsledkem 0,4 promile alkoholu a test na drogy pro jistotu odmítl.
Podobný případ pak řešili policisté v pondělí. Nejprve třiašedesátiletého muže zastavili po desáté hodině dopoledne ve Valech u Přelouče. Dechová zkouška u muže byla sice negativní, záznam o zákazu řízení ale pozitivní. Za volant neměl usednout až do března 2026. O šest hodin později ho kontrolovali policisté v Pardubicích.
Vozidla, kterými muži jeli, přesto že měli vysloven zákaz řízení, policisté v obou případech zajistili.
Řidičům teď hrozí, v případě prokázání viny, za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání až dva roky ve vězení.
20. srpna 2025
por. Mgr. Dita Holečková