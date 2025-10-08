Policie České republiky  

Přišla o stovky tisíc

Falešný syn byl opět v nesnázích. 

O bezmála 200 000 korun přišla v uplynulých dnech žena z Českobudějovicka, kterou kontaktoval přes WhatsApp neznámý pachatel, který vystupoval jako syn poškozené. Legenda, na kterou upozorňujeme prakticky neustále jak my, tak média, je tedy bohužel stále dost chytlavá a momentu překvapení a strachu pachatelé stále úspěšně využívají. Než zašlete na neznámé účty peníze, kontaktujte své děti napřímo a vyčkejte až se ozvou a informaci si ověřte. Nenechte se oklamat. Na ulici cizímu člověku také nesdělíte své osobní údaje, přístupová hesla k internetovému bankovnictví a nedáte mu své úspory do ruky, tak to nedělejte ani po instrukcích, které vám zadá někdo cizí po telefonu. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
8. října 2025

