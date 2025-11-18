Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Přišla o miliony
Poškozená si vzala dva úvěry a myslela si, že je dobře investovala.
O značnou částku peněz se nechala připravit starší žena ze Šumperka, ve které vzbudil zájem o investování inzerát, který našla na sociální síti. Po vyplnění kontaktních údajů ji někdy v říjnu zatelefonoval neznámý muž prostřednictvím aplikace WhatsApp, který se představil a požádal ji o provedení prvotního vkladu ve výši 5 300 Kč, což žena učinila a peníze odeslala. Dál dostala pokyn k tomu, aby si do mobilního telefonu nainstalovala aplikaci, na které jí měl být založen investiční účet. Peníze v hodnotě 800 000 Kč, které získala díky půjčce, neposlala převodem na účet, ale vyzvedl si je v hotovosti po jejich vybrání v bance, neznámý muž, se kterým se osobně setkala na smluveném místě v Šumperku. Ten je měl vložit na její účet. Stejná situace se opakovala ještě jednou, jen s tím rozdílem, že o půjčku tentokrát požádala v jiné bance. Částku 800 000 Kč opět předala hotově kurýrovi na stejném místě. Poškozená podvodníkům předala i částku 2 000 000 Kč, kterou měla na svém účtu. Poslední peníze ve výši 64 000 Kč převedla na základě pokynu neznámého muže ze svého účtu na cizí účet v předchozích dnech. Při rozhovoru s rodinou záhy zjistila, že se stala obětí podvodu, proto účet telefonicky zablokovala a s neznámým mužem přestala komunikovat. Událost prověřujeme pro trestný čin podvod. (prevence v příloze)
Než začnete investovat, jděte se podívat na webové stránky www.panprokoukl.cz , kde najdete spoustu informací včetně těch, jak nenaletět podvodníkům. Nikdy nedávejte z ruky peníze cizím lidem, které vůbec neznáte a nepůjčujte si nikdy peníze, abyste mohli investovat do pochybných transakcí. Pozor na aplikaci WhatsApp, ze které podvodníci se svojí potencionální obětí nejčastěji komunikují. Již to může být první indicie, která vás může upozornit na to, že by se mohlo jednat o podvod. Ostražití buďte i v tom případě, že se dotyční odborníci na investování představí českými jmény, ale přitom hovoří s cizím přízvukem.
Pokud se v této finanční oblasti neorientujete, požádejte o pomoc odborníka a poraďte se s někým z rodiny nebo dobrým známým, který vás může nakonec od nekalých praktik podvodníků odradit, odhalit jejich záměr a zachránit vám tak nemalé peníze.
por. Mgr. Miluše Zajícová
