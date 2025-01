Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Přinesl si i žebřík

BLANENSKO: Policisté zadrželi muže při vloupání do sběrného dvora.

I přes to, že by se k předmětu svého zájmu, tedy odloženým elektrozařízením, dostal pětatřicetiletý muž snadněji, pouhou návštěvou sběrného dvora během otvírací doby, rozhodl se pro noční vloupání. Na to se pečlivě připravil a přinesl si i hliníkový žebřík. Plot s jeho pomocí překonal bez problému. Ty mu vyvstaly až při páčení dveří do kontejneru. Při tom si totiž počínal tak nešikovně, že vzbudil pozornost okolí. Přivolaní policisté jej tak na místě zadrželi. Při následné prohlídce u něj našli injekční stříkačky s drogami a vyšel mu i pozitivní test na drogy. Své vloupání obhajoval zadržený tím, že sběrný dvůr v Lysicích má otevřeno tak krátce, že by jeho návštěvu kvůli svému pracovnímu vytížení nestihl.

por. David Chaloupka, 10. ledna 2025

Odkazy do noveho okna Sběrný dvůr Detailní náhled

