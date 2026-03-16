Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Přišel o kartu, pak i o peníze
Muž při nákupu přišel o platební kartu, nedlouho poté z ní někdo opakovaně vybral hotovost. V souvislosti s případem pátráme po dvojici zachycené na záběrech.
Pražským policistům se dosud nepodařilo objasnit případ krádeže, který se odehrál koncem října uplynulého roku v prodejně potravin ve Stodůlkách. Jeden ze zákazníků tam během nákupu přišel o platební kartu, kterou měl v bundě, a ztráty si bohužel všiml až druhý den. Mezitím byla karta opakovaně použita k výběru bezmála patnácti tisíc korun. Kriminalisté vyhodnocením kamerových záznamů zjistili, že poškozeného v obchodě i venku nenápadně sledovala neznámá dvojice osob. Policisté by proto tuto dvojici potřebovali k případu vyslechnout, neboť není vyloučeno, že by svým svědectvím mohla přispět k objasnění případu.
Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při ztotožnění neznámých osob. Pokud muže nebo ženu poznáváte, prosím kontaktujte linku 158. Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Jan Rybanský
16. březen 2026