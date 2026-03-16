Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Přišel o kartu, pak i o peníze

Muž při nákupu přišel o platební kartu, nedlouho poté z ní někdo opakovaně vybral hotovost. V souvislosti s případem pátráme po dvojici zachycené na záběrech. 

Pražským policistům se dosud nepodařilo objasnit případ krádeže, který se odehrál koncem října uplynulého roku v prodejně potravin ve Stodůlkách. Jeden ze zákazníků tam během nákupu přišel o platební kartu, kterou měl v bundě, a ztráty si bohužel všiml až druhý den. Mezitím byla karta opakovaně použita k výběru bezmála patnácti tisíc korun. Kriminalisté vyhodnocením kamerových záznamů zjistili, že poškozeného v obchodě i venku nenápadně sledovala neznámá dvojice osob. Policisté by proto tuto dvojici potřebovali k případu vyslechnout, neboť není vyloučeno, že by svým svědectvím mohla přispět k objasnění případu.

Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při ztotožnění neznámých osob. Pokud muže nebo ženu poznáváte, prosím kontaktujte linku 158. Případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestných činů krádež a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský
16. březen 2026

Související dokumenty

  • video.mp4
    Velikost souboru: 74,3 MB / formát MP4

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 