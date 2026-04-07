Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Přišel o bezmála 2 000 000 korun
Falešný bankéř a bankéřka ho připravili o možná všechny úspory.
Ač několikrát v týdnu informujeme o aktivitách podvodníků v našem kraji a média nám se zveřejňováním těchto případů pomáhají, stále se bohužel setkáváme s dalšími a dalšími případy. O žádné částce, o kterou poškozený přijde, nelze říci, že je to málo či moc. Každá finanční ztráta "zabolí," protože pro někoho může být oněch například deset tisíc korun, o které je podvodník připraví, zrovna těch posledních, které na účtu měli. Dalším případem, ve kterém sehrál roli falešný bankéř a bankéřka, se zabývají policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování. Neznámí pachatelé, vystupující jako zaměstnanci banky, konkrétně z bezpečnostního oddělení, kontaktovali během velikonočních svátků poškozeného z Českobudějovicka, kterého vyděsili po telefonu tím, že někdo zneužil jeho osobní doklady, nechal si vyhotovit jeho platební kartu, a on tak nyní může přijít o všechny své peníze. Následně jej přesvědčili, aby postupoval podle jejich instrukcí, klikl na odkaz, který mu podvodníci zaslali, a vytvořil si virtuální bankovní účet. Dále už poškozeného přemluvili, aby své peníze zaslal do bezpečí a nadiktovali mu účty, kam má peníze zaslat. Muž tak udělal a přišel o bezmála 2 000 000 korun.
Nemyslete si, že když všechny tyto případy a legendy znáte, že až se ozve falešný bankéř či policista vám, že nezaváháte. Podvodníci totiž pracují s tím, že jakmile vám někdo po telefonu oznámí, že můžete přijít o všechny vaše peníze, tak se natolik vyděsíte, že uděláte, co budou chtít, aniž byste se v klidu zamysleli.
Policista ani bankéř vám volat nebude s tím, že máte okamžitě převádět své peníze na jimi určené účty. Nepouštějte se s nikým takovým do rozhovoru. Zavěste. Do své banky zavolejte nebo tam osobně zajděte. Nikdy nikam nic neposílejte na žádost někoho cizího po telefonu.
Neumožňujte nikomu cizímu vzdálený přístup do svého telefonu či počítače. Neinstalujte si do svých zařízení žádné neznámé aplikace na žádost někoho cizího na telefonu.
Níže uvádím odkaz ve kterém najdete důležité informace týkající se kyber problematiky. K dispozici je ke stažení také nová brožura KYBERRÁDCE.
https://policie.gov.cz/clanek/kyber-radce-jihoceske-policie.aspx
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
7- dubna 2026