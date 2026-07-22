Připravujeme nový služební stejnokroj
Současný služební stejnokroj provází policisty při každodenní službě už řadu let. Za tu dobu se výrazně změnily požadavky na výkon služby, dostupné materiály i technologie výroby. Policie České republiky proto zahajuje projekt nového služebního stejnokroje, který bude odpovídat potřebám moderního bezpečnostního sboru a zároveň důstojně reprezentovat policisty při výkonu služby doma i v zahraničí.
Nový stejnokroj nebude pouze změnou vzhledu. Jeho cílem je nabídnout vyšší komfort při každodenním nošení, lepší ergonomii, delší životnost a větší variabilitu při výkonu služby v různých klimatických i provozních podmínkách.
Policie České republiky bude zahajovat zadávací řízení na vývoj, výrobu a dodávky nového služebního stejnokroje. Hledá partnery, kteří dokážou spojit špičkové zpracování, inovace a spolehlivost s dlouhodobou výrobní kapacitou. Součástí přípravy bude také testování prototypů v reálném výkonu služby a zapracování zkušeností samotných policistů.
Připravované veřejné zakázky budou vedeny jako otevřená soutěž s důrazem na transparentnost, rovné podmínky a kvalitu nabízeného řešení. Policie očekává zájem výrobců a dodavatelů, kteří mají zkušenosti s výrobou profesionálních oděvních systémů pro bezpečnostní složky, ozbrojené síly nebo další náročné uživatele.
Policie České republiky již nyní vyzývá všechny kvalifikované výrobce a dodavatele, aby této příležitosti věnovali pozornost a zapojili se do projektu, který bude určovat podobu policejního stejnokroje na další desetiletí.
kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
22. července 2026