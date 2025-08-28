Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Připravte se na intenzivní dopravní kontroly

V souvislosti s nadcházejícím rizikovým obdobím posilujeme dopravní kontroly. Cílem je zvýšit dohled nad bezpečností a plynulostí dopravního provozu a eliminace počtu dopravních nehod. 

Konec prázdnin je každoročně rizikovým obdobím, díky kterému dochází k velkému počtu dopravních nehod a dalším fatálním následků. Na vině se podílí několik faktorů, a to přetížené silnice, snížená koncentrace řidičů a spěch se stresem. Tato kombinace činí z posledního prázdninového víkendu jedno z nejrizikovějších období pro dopravní nehodovost v roce.

Zesílený dohled Policie ČR

Právě kvůli výše zmíněným rizikům každoročně posilujeme dohled na silnicích během posledního prázdninového víkendu. Hlídky se zaměří především na:

  • překračování rychlosti
  • jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog
  • používání bezpečnostních pásů a autosedaček
  • telefonování za jízdy a další rušivé faktory
  • stav vozidel a technické závady

Zvýšený dohled ale není o sankcionování – cílem je především prevence. Chceme, aby se každý bezpečně dostal domů, bez nehody, bez zranění a bez zbytečných tragédií.

Doporučení na závěr

  • plánujte cestu s dostatečnou časovou rezervou
  • před jízdou si odpočiňte, pravidelně dělejte přestávky
  • nepodceňujte únavu ani krátké trasy
  • děti i dospělí musí být v autě vždy správně připoutáni
  • buďte ohleduplní a trpěliví – nejen k ostatním řidičům, ale i k chodcům a cyklistům

Přejeme vám bezpečný návrat z prázdnin a úspěšný vstup do nového školního roku.

nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
28. srpna 2025

