Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Připravte se na intenzivní dopravní kontroly
V souvislosti s nadcházejícím rizikovým obdobím posilujeme dopravní kontroly. Cílem je zvýšit dohled nad bezpečností a plynulostí dopravního provozu a eliminace počtu dopravních nehod.
Konec prázdnin je každoročně rizikovým obdobím, díky kterému dochází k velkému počtu dopravních nehod a dalším fatálním následků. Na vině se podílí několik faktorů, a to přetížené silnice, snížená koncentrace řidičů a spěch se stresem. Tato kombinace činí z posledního prázdninového víkendu jedno z nejrizikovějších období pro dopravní nehodovost v roce.
Zesílený dohled Policie ČR
Právě kvůli výše zmíněným rizikům každoročně posilujeme dohled na silnicích během posledního prázdninového víkendu. Hlídky se zaměří především na:
- překračování rychlosti
- jízdu pod vlivem alkoholu nebo drog
- používání bezpečnostních pásů a autosedaček
- telefonování za jízdy a další rušivé faktory
- stav vozidel a technické závady
Zvýšený dohled ale není o sankcionování – cílem je především prevence. Chceme, aby se každý bezpečně dostal domů, bez nehody, bez zranění a bez zbytečných tragédií.
Doporučení na závěr
- plánujte cestu s dostatečnou časovou rezervou
- před jízdou si odpočiňte, pravidelně dělejte přestávky
- nepodceňujte únavu ani krátké trasy
- děti i dospělí musí být v autě vždy správně připoutáni
- buďte ohleduplní a trpěliví – nejen k ostatním řidičům, ale i k chodcům a cyklistům
Přejeme vám bezpečný návrat z prázdnin a úspěšný vstup do nového školního roku.
nprap. Simona Vacherlohnová
preventistka PČR ÚO Beroun
28. srpna 2025