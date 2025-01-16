Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Připravila sebe i zaměstnavatele v součtu o téměř deset milionů korun
Podvodník ji přesvědčil k „ochraně“ peněz. (Aktualizace)
Aktualizace 14:00: Podle nejnovějších informací se kriminalistům ve spolupráci s bankou podařilo zajistit 1,7 milionu korun. Po pachatelích i nadále pátráme.
Jihomoravští policisté tento týden řešili hned několik podvodných jednání, kdy pachatelé přesvědčovali své oběti různými legendami o potřebě ochrany peněz na účtu.
Na Blanensku se jim ve středu odpoledne podařilo získat mimořádně vysokou částku. Ženě telefonoval neznámý muž, který se představil jako policista z Šumperku se smyšlenou legendou, že policie eviduje snahy o sjednání bankovní půjčky na její jméno. Šlo o poměrně nápaditou historku o muži, který přišel do tamní pobočky banky s notářsky ověřenou plnou mocí. Fiktivní bankovní úřednice pojala podezření a smyšlený podvodník ji vytrhl plnou moc a z místa utekl. Podvodník si tím získal důvěru poškozené, v čemž mu neuvěřitelně pomohl fakt, že poškozená zrovna postrádala své doklady a domnívala se, že posloužily k zneužití. Následoval už standardní psychologický nátlak po telefonu, při kterém se na straně podvodníků střídali falešní policisté, pracovník banky a bezpečnostní technik. Ženu dále instruovali, jak zabezpečit svůj účet. Dle pokynů dalšího volajícího, který měl být pracovníkem České národní banky, postupně převedla přes osm set tisíc korun ze soukromého účtu na jiné údajně bezpečné účty, kde měly peníze zůstat v úschovně po dobu osmačtyřiceti hodin do doby obnovení bankovní identity. Bylo ještě třeba zabezpečit všechny účty, kam má poškozená přístup. Žena měla dispoziční práva k účtu instituce, kde pracuje. Z účtu tak zmizelo několik miliónů korun. Několikahodinový nátlakový hovor pak poškozenou natolik ovlivnil, že svolila s instalací programu na vzdálenou správu svého počítače. Teprve po ukončení všech hovorů znejistěla, situaci začala řešit s bankou i na policii. Na záchranu peněz pak bylo pozdě. Celková škoda se pak vyšplhala na bezmála 10 milionů korun.
Znovu opakujeme:
Nepodléhejte přesvědčení, že vždy dokážete podvodníka odhalit. Dokáží být velmi přesvědčiví, dokáží napodobit (zfalšovat) telefonní čísla, pošlou věrohodně vypadající potvrzení, předvolánky k výslechu… Obratně manipulují, dokážou vás dostat do stresové situace.
Jednoduchým opatřením je včasné ukončení hovoru a použití chladné hlavy pro vyhodnocení situace. Přesuny peněz na zabezpečené účty jsou nesmysl. Pokud si nebudete jistí, kontaktujte banku, známého, policii. Nikdy nedávejte k dispozici citlivé údaje, na nic neklikejte ani neinstalujte žádné programy.
mjr. Pavel Šváb, 16.01.2025