Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Připomínáme zásady bezpečného pohybu chodců v silničním provozu za snížené viditelnosti
Napříč Libereckým krajem došlo v jednom dni ke třem událostem, kdy došlo ke střetu chodce s motorovým vozidlem.
Včera 20. listopadu jsme zaznamenali zvýšený počet dopravních nehod, při nichž došlo ke střetu motorového vozidla s chodcem, z toho v jednom případě bylo sraženo dítě. K událostem došlo v pozdních odpoledních hodinách a v podvečer za snížené viditelnosti v Turnově, Liberci a Jablonci nad Nisou.
Na základě uvedených dopravních nehod, připomínáme zásady bezpečného pohybu chodců v silničním provozu za snížené viditelnosti. Chodci jsou nejvíce zranitelnými účastníky silničního provozu, a proto by právě oni měli být viděni. Následky střetu vozidla s chodcem často končí zraněním a někdy i smrtí chodce.
Za snížené viditelnosti se stávají chodci pro řidiče viditelnými díky reflexním prvkům a to až na vzdálenost 200 metrů. Chodce, který se pohybuje na pozemní komunikaci v tmavém oblečení bez reflexních prvků, řidič zaregistruje na vzdálenost pouze 18 metrů, což zkracuje dobu, po kterou může adekvátně zareagovat.
Použití reflexních prvků za snížené viditelnosti v silničním provozu je uvedeno v zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, konktrétně v § 53 odstavec 9:
- Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Účastníky silničního provozu jsou i děti, proto by rodiče měli dohlédnout na to, aby jejich děti, které se pohybují na pozemních komunikacích, měly na sobě dostatek reflexních doplňků a to nejen při cestě do školy nebo školky. Nejpoužívanější jsou reflexní pásky, které si i malé děti dokážou jednoduše nasadit sami, ale existuje i spousta jiných doplňků z reflexních materiálů jako jsou například tkaničky do bot, klíčenky, nažehlovací materiály, vesty apod.
Reflexní materiály by měly být umístěné tak, aby byly viditelné ze všech stran a nejlépe na pohyblivé části těla (konce rukávů, v blízkosti kolen nebo v úrovni pasu).
Apelujeme na chodce, aby byli v silničním provozu obezřetní a nespoléhali na to, že je řidič při pohybu na vozovce vždy zaregistruje.
21.11.2025
nprap. Martina Frýdová
Preventistka KŘP Liberecekého kraje