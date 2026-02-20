Policie České republiky  

Plzeňský kraj

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Připomínáme si Evropský den obětí

Dnes v pravé poledne blikající majáky před policejními budovami a soudy mají symbolizovat blížící se pomoc 

Stejně jako v letech předešlých i tento rok vyjádříme úctu a podporu obětem a připomeneme si společně jejich práva a možnosti pomoci, a to v souvislosti s Evropským dnem obětí trestných činů, který připadá na 22. února.

Dnes v pravé poledne se napříč Plzeňským krajem rozsvítí modré majáky služebních vozidel. Jejich blikající světlo nebude jen vizuálním symbolem. Bude jasným vzkazem všem, kteří byli zasaženi a jsou oběťmi -  nejste sami, pomoc existuje a je na dosah.

Policisté v Plzeňském kraji se k této iniciativě připojují každoročně. Společně s Probační a mediační službou i dnes vyjádří úctu obětem minutou ticha a zároveň připomenou, že práce s oběťmi je každodenní součástí jejich služby.

Když se řekne oběť, mnozí si představí konkrétní incident jako je krádež, napadení, dopravní nehoda.  Obětí může být kdokoliv, komu bylo ublíženo na zdraví, fyzickém či psychickém, komu byla způsobena majetková nebo nemajetková újma. Skutečnost je však mnohdy jiná.  Vedle přímých obětí také existují i oběti skryté. Jako tomu je například u domácího násilí. Přímá oběť není jediná, koho situace zasahuje.

Děti, které násilí „jen“ slyší z vedlejší místnosti, jsou oběťmi také. Dlouhodobý stres a trauma mohou ovlivnit jejich další vývoj i budoucí vztahy. Pozůstalí, jejichž svět se „zastavil“ po tragické události...

V digitálním prostoru přibývá případů výhrůžek, vydírání, kyberšikany či šíření intimních materiálů. Tyto činy se často odehrávají „za zavřenými dveřmi“ nebo za obrazovkami mobilních telefonů. Navenek mohou působit nenápadně, ale jejich dopady bývají hluboké a dlouhodobé, mluvíme o úzkosti, depresi, izolaci, ztrátě sebedůvěry.

Někdy je situace ještě složitější. U některých trestných činů se může ukázat, že pachatel byl sám dlouhodobě vystaven tlaku, manipulaci nebo násilí ze strany někoho blízkého. I zde je důležité citlivě pracovat s celým kontextem případu. Smyslem není omlouvat protiprávní jednání, ale porozumět příčinám a předejít jeho opakování.

Policie disponuje speciálními výslechovými místnostmi, které svým uspořádáním a technickým vybavením vytvářejí bezpečné a důvěrné prostředí. Cílem všech opatření je zabránit tzv. sekundární viktimizaci, tomu, aby samotné trestní řízení oběti způsobilo další trauma.

Evropský den obětí trestných činů navazuje na myšlenku ochrany obětí, kterou  v roce 1990 ve Velké Británii podpořila Charta práv obětí, jež byla podepsána toho roku dne  22. února. Právě k tomuto milníku se vztahuje i datum, kdy si připomínáme Evropský den obětí.

Významným partnerem policie je Probační a mediační služba, která působí i v Plzeňském kraji. Její pracovníci  pomáhají každému, kdo se cítí být obětí trestného činu. A to i bez ohledu na časový odstup od takové události.
 
Během Dne obětí dáváme společně hlas těm, kdo byl zasažen trestním činem. Den obětí je symbolem naděje a cesty k obnově důvěry, bezpečí a spravedlnosti.  Probační a mediační služba jako státní instituce hraje v této oblasti klíčovou roli. Díky svému zákonnému oprávnění a rozsáhlé síti středisek po celé republice s odborně vyškolenými pracovníky je schopna poskytovat bezplatné právní informace, psychosociální podporu a asistenci během celého trestního řízení. Tímto přístupem se snaží zajistit, aby oběti trestných činů měly přístup k potřebné pomoci a podpoře, což je zásadní pro jejich návrat k běžnému životu." uvedla Mgr. Karla Nováková, krajská vedoucí pro Západočeský soudní kraj Probační a mediační služby.
 
Téma ochrany dětí a prevence násilí úzce souvisí také s vládní iniciativou Bezpečné dětství, která zdůrazňuje význam včasné podpory ohrožených dětí, mezioborové spolupráce a prevence násilí v rodinách i online prostoru.
 
Policisté se denně setkávají s lidmi v jejich nejtěžších životních chvílích. Jsou připraveni pomoci profesionálně, s respektem a empatií. Poskytují krizovou intervenci, základní psychologickou podporu a propojují oběti s organizacemi, které jim pomohou zvládnout náročný proces trestního řízení i návrat do běžného života.

Pokud jste se stali obětí trestného činu, čelíte výhrůžkám, kyberšikaně či domácímu násilí, nebo jste svědky jakékoliv formy protiprávního jednání, nezůstávejte na to sami. Obraťte se na Policii České republiky prostřednictvím tísňové linky 158.
 
Tento pátek blikající majáky nebudou „jen“ světlem před služebnami v našem kraji. Budou především symbolem toho, že na oběti, i ty které zůstávají skryté, nezapomínáme.


 
kpt. Hana Kroftová
20. února 2026

