Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Případy podvodů s údajnými lékaři, vojáky a dalšími profesemi v zahraničí neberou konce

JABLONECKO – Další žena, která uvěřila údajnému německému lékaři na misi v Iráku, přišla zřejmě až o milion korun. Opět opakovaně varujeme před těmito podvodníky, kteří se snaží ve vás vzbudit nejen důvěru, ale i soucit.

Kriminalisté v Jablonci nad Nisou včera přijali oznámení od ženy, kterou před více jak dvěma lety kontaktoval prostřednictvím e-mailu údajný německý lékař pobývající i na misi v Iráku. Nejprve v ní vzbudil důvěru tím, že psal o sobě to, že je lékař, který odlétá na misi do Iráku léčit civilisty, těhotné ženy a děti. V prvopočátku od ženy požadoval zaslání peněz potřebných pro jeho nemocnou dceru žijící v zahraničí s tím, že jí po návratu z mise vše vrátí. Žena tak začala v nepravidelných platbách v různých částka peníze v eurech posílat. Pak přišly na řadu výmluvy, proč se po slíbených třech měsících nemůže z mise vrátit, a následovaly další žádosti o zaslání finančních částek. Tentokrát se mělo jednat i o balíček s jeho rodinnými věcmi, který si chce k ní domů nechat poslat. Údajně nečekaně však nastaly problémy na hranicích s nějakým diplomatem, který měl uvedený balíček k ní doručit. S tím tedy byly spojeny právě různé požadavky na zaslání peněz za účelem zaplacení právníka pro údajně zadrženého diplomata s jeho balíčkem a tak dále a tak dále…..

Žena s údajným německým lékařem komunikovala pouze prostřednictvím e-mailu, nikdy s ním telefonicky nehovořila a nikdy ho neviděla. Přesto mu popsaným způsobem poslala okolo jednoho milionu korun, z čehož část byly její úspory a 500 tisíc korun si vzala na sebe jako úvěr u banky. Kriminalisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod, za jehož spáchání hrozí pachateli v případě dopadení trest odnětí svobody až na pět let, a to s ohledem na výši způsobené škody.

Opravdu již po několikáté, naposledy prostřednictvím případu zveřejněném na Českolipsku, vás varujeme před takovým jednáním podvodníků, kteří se snaží ve vás citlivými životními příběhy vzbudit důvěru. Uvědomte si, že takový naprosto pro vás cizí člověk to dělá z jednoho jediného důvodu. Jeho cíl je naprosto zřejmý. Chce vás dostat do situace, kdy mu začnete posílat peníze, a to nejen ze svých někdy i celoživotních úspor, ale začnete si kvůli němu na sebe brát různé úvěry, které budete v budoucnu splácet zase jenom vy. Buďte obezřetní! Začněte přemýšlet už v okamžiku, kdy začínáte jakoukoliv komunikaci s cizím člověkem a neposílejte žádné peníze nikomu, koho neznáte! Jedině tak můžete sami sebe a svoje úspory ochránit.





30. 5. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

