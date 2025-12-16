Případů praní špinavých peněz přibývá
Za prvních deset měsíců letošního roku eviduje Policie ČR 1 493 případů úmyslné nebo nedbalostní legalizace výnosů z trestné činnosti. V souvislosti s takzvaným „praním špinavých peněz“ je podle Nejvyššího státního zastupitelství stíháno 831 osob. Česká bankovní asociace (ČBA) a Policie ČR varují, že i legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti je trestná.
Počty lidí zapojených do legalizace kriminálních výnosů mírně rostou
Od začátku roku do konce listopadu čelilo podle Nejvyššího státního zastupitelství trestnímu stíhání nebo zkrácenému přípravnému řízení za legalizaci výnosů z trestné činnosti celkem 520 osob, dalších 311 potom za nedbalostní formu tohoto trestného činu, tedy celkem 831. Soudy potrestaly 330 osob za úmyslný delikt a 167 za nedbalostní. Za stejné období v loňském roce bylo stíháno celkem 695 osob, z toho 311 za nedbalostní formu. Soudy pak potrestaly 274 osob za úmyslný delikt a 102 osob za nedbalostní.
Co je praní špinavých peněz a kdo jsou „bílí koně“?
V předvánočním období dochází ve větší míře k náboru takzvaných „bílých koní“, tedy lidí, kteří se ať už vědomě či nevědomě podílejí na „praní špinavých peněz“. Jde o osoby, které poskytnou svůj bankovní účet, osobní identitu nebo přístup k finančním službám pro transfery peněz pocházejících z podvodů či jiných nelegálních aktivit. Tato činnost zahrnuje nejen převody peněžních prostředků, ale i založení účtů, sdílení přístupů k internetovému bankovnictví, převzetí hotovosti nebo dokonce formální vystupování jako jednatel společnosti. I když se na první pohled může zdát, že jde pouze o „výpomoc“ či snadný přivýdělek, takové jednání představuje legalizaci výnosů z trestných činů a hrozí za něj až pět let vězení.
„U každé takové nabídky snadného zisku je namístě být nanejvýš obezřetní a ověřit si všechny informace. Jinak hrozí, že svěříme svůj osud do rukou anonymního zločinu,“ uvedla Lenka Bradáčová, nejvyšší státní zástupkyně.
Jak pachatelé oslovují „bílé koně“
Své potenciální oběti kontaktují prostřednictvím sociálních sítí, e-mailů, chatovacích aplikací, falešných pracovních portálů a online inzerce. Nejčastěji cílí na mladé lidi, studenty, nově příchozí cizince do ČR, ekonomicky znevýhodněné jednotlivce nebo ty, kteří hledají krátkodobou brigádu.
Na co si dát pozor
- Mezi typické znaky, že se vás někdo snaží využít k „praní špinavých peněz“ patří:
- nevyžádané nabídky práce s příslibem rychlého a snadného výdělku,
- žádost o využití vašeho bankovního účtu ke „zpracování plateb“,
- komunikace přes anonymním profily, e-maily, často s pravopisnými chybami
- chybějící popis práce, požadavky na praxi, kontakty na společnosti, které nelze ověřit,
- nátlak, aby vše bylo online a rychle
Andrea Machálková
Česká bankovní asociace
Mgr. Petr Malý
Nejvyšší státní zastupitelství
kpt. Jakub Vinčálek
Policie ČR
16. prosince 2025