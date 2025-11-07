Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Případů kyberkriminality v kraji je více jak sedm set
Naprostou většinu tvoří podvody, navíc se blíží Vánoce a s nimi spojené nákupy. Čísla tak v posledních dnech bohužel rostou.
Jihočeští policisté zaevidovali od začátku roku do konce měsíce října více jak sedm set případů kyberkriminality. Naprostou většinu, konkrétně 471 případů, tvoří podvody. Jen v tomto týdnu lidé na obvodních odděleních či kriminálkách v kraji oznámili dalších více jak deset případů a není výjimkou, že se zoufalí lidé, než navštíví policisty osobně, poté, co odešlou své mnohdy celoživotní úspory neznámo kam, ozvou i samotným preventistům a s pláčem vysvětlují, jak se rozhodli investovat a že už se jim najednou nikdo neozval. Při těchto hovorech už však bývá pozdě a lidé si uvědomí, že se stali dalšími podvedenými a o své peníze ve většině případů přijdou definitivně.
Pro příklad uvádím několik podvodů z tohoto týdne.
Ve třech případech, které oznámili policistům podvedení, figuroval možná jeden pachatel, který vystupoval pod jedním smyšleným jménem a na inzertním internetovém portálu nabízel k prodeji bagr a multikáru. Hned tři lidé na inzerát reagovali a o zboží projevili zájem. Navázali s neznámým pachatelem komunikaci a ten si vyžádal platbu za zboží předem. V souhrnné částce si neznámý pachatel od poškozených vybral více jak 350 000 korun. Po přijetí plateb se stal nekontaktním.
Stejně tak dopadl muž, který si na jedné internetové stránce, která se tváří jako e-shop, objednal mobilní telefon za bezmála 25 000 korun. Po zaslání platby mu nepřišlo objednané zboží a ani peníze mu již nikdo nevrátil.
Potom tu máme stále omílané a medializované investování. To, že na internetu spatříte u reklamy na investování známého politika, herce nebo zpěváka opravdu neznamená, že zrovna tato firma bude ta pravá a vaše peníze vám minimálně zdvojnásobí. Žena z Táborska tak během pár dní přišla o bezmála 300 000 korun. Příběh je stále stejný. Reagovala na internetu na reklamu, následně byla přesměrována na stránky, kde vyplnila své údaje, poslala vstupní poplatek a poté se ji ozval neznámý muž s tím, že již vydělala více jak 200 000 korun a je třeba výdělek vybrat. Zaslal ji odkaz, na který klikla, vyplnila vše potřebné a čekala, až ji peníze dorazí. Peníze nedorazily nikdy a z jejích účtů přišla vzdáleným přístupem, který k nim umožnila, o stovky tisíc korun.
Další v řadě podvodných legend je whatsappová žádost falešného syna či dcery o pomoc a rodiče, kteří ve snaze dětem pomoci, odesílají desítky tisíc neznámým lidem.
Falešného bankéře a policistu jsme přiblížili již mnohokrát a stále se najdou lidé, kteří uvěří a peníze neznámo kam odešlou.
Základ je stejný. Nevěřte lidem, kteří se vám ozvou po telefonu s žádostí o poskytnutí vašich osobních údajů, přístupových hesel do internetového bankovnictví. Svým synům a dcerám volejte na jejich telefonní čísla a žádosti si ověřte. Na žádost bankéře na telefonu nikam své peníze neposílejte a fotce služebního průkazu policisty zaslané na whatsapp nevěřte. Policisté své průkazy nikomu nezasílají. Vánoční nákupy jsou samostatnou kapitolou, proto ve zkratce jen to důležité. Nakupujte na prověřených e-shopech, nezasílejte peníze dopředu, pokud to není nutné. Nechte si s nákupem poradit v kamenných prodejnách a celkově buďte obezřetní, pravidelně se před Vánoci setkáváme s nárůstem podvodných jednání na internetu, které spočívají v podvodných jednáních při nákupech.
kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
7. listopadu 2025