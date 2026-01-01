Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Případem se zabýváme
Policisté prověřují případ psa se známkami popálení a žádají veřejnost o pomoc.
V sobotu ráno jsme přijali oznámení od městské policie ve Šlapanicích o odchyceném psovi (plemeno Cane Corso), který měl nést známky popálení. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat proti neznámému pachateli.
V současné době již známe majitele psa, ten však dosud ve věci nepodal vysvětlení. Prověřování případu je na samém počátku, a proto nyní nelze jednoznačně určit, jak k události došlo.
Žádáme veřejnost o pomoc. Pokud byl kdokoliv svědkem jakéhokoliv negativního jednání vůči tomuto psovi, případně má informace související s událostí, obraťte se prosím na linku 158.
por. Petr Vala, 16. května 2026.