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Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Případem krádeže šperků se zabývají policisté z Votic

Neviděli jste je na nějakých inzertních portálech? 

Policisté z obvodního oddělení ve Voticích se zabývají případem vloupání do rodinného dobu v obci Olbramovice.

Při vloupání do domu byly odcizeny převážně šperky, jako například zlaté prsteny, náhrdelníky a náramky z minerálů, ale i několik dámských hodinek. Policisté pátrají jak po pachateli vloupání, tak i po odcizených věcech.

Žádáme veřejnost o součinnost při pátrání po odcizených věcech. Na níže zveřejněných fotografiích jsou některé odcizené šperky, které byly z domu odcizeny. Pokud jste zaznamenali jejich prodej na inzertních portálech nebo jste je někde viděli k prodeji, ozvěte se prosím policistům na tel. číslo 735 785 560.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
5. srpna 2026

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odcizené šperky

odcizené šperky 

Detailní náhled

odcizené šperky

odcizené šperky 

Detailní náhled

odcizené šperky

odcizené šperky 

Detailní náhled

odcizené šperky

odcizené šperky 

Detailní náhled

odcizené šperky

odcizené šperky 

Detailní náhled

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