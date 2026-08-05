Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Případem krádeže šperků se zabývají policisté z Votic
Neviděli jste je na nějakých inzertních portálech?
Policisté z obvodního oddělení ve Voticích se zabývají případem vloupání do rodinného dobu v obci Olbramovice.
Při vloupání do domu byly odcizeny převážně šperky, jako například zlaté prsteny, náhrdelníky a náramky z minerálů, ale i několik dámských hodinek. Policisté pátrají jak po pachateli vloupání, tak i po odcizených věcech.
Žádáme veřejnost o součinnost při pátrání po odcizených věcech. Na níže zveřejněných fotografiích jsou některé odcizené šperky, které byly z domu odcizeny. Pokud jste zaznamenali jejich prodej na inzertních portálech nebo jste je někde viděli k prodeji, ozvěte se prosím policistům na tel. číslo 735 785 560.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
5. srpna 2026