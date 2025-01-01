Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Případ výtržnictví na vlakovém nádraží v Krásné Lípě
Policisté pátrají po svědkovi i poškozeném z této události.
Policisté žádají veřejnost o pomoc v souvislosti s případem výtržnictví, ke kterému došlo 24. října 2025 ve 20:40 hodin na vlakovém nádraží v Krásné Lípě. Na uvedeném místě mělo dojít k fyzickému napadení jedné osoby několika dalšími osobami.
Krásnolipští policisté nyní pátrají po svědkovi a poškozeném, které se dosud nepodařilo ustanovit. Oba mladíci měli společně cestovat vlakem z Rumburku do České Lípy. Policisté je žádají, aby se co nejdříve přihlásili na bezplatnou linku 158 nebo kontaktovali policisty obvodního oddělení Krásná Lípa na telefonu 974 441 500, 725 524 781.
Zároveň policisté vyzývají veřejnost, pokud svědka či poškozeného poznáte z nepříliš kvalitní fotografie pořízené z kamerového záznamu, sdělte prosím jejich totožnost na uvedených telefonních číslech. Jakákoli informace může významně pomoci k objasnění případu.
Za poskytnuté informace všem předem děkujeme.
Děčín 24. listopadu 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje